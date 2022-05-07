Gözler sahada, kulaklar Bayburt ve Van’da

TFF 2.Lig’de, normal sezonun son hafta maçları bugün oynanacak ve play-off bileti alan takımlarla ligden düşen takımların hepsi belli olacak.

Kırmızı grupta, ilk 5 mücadelesi veren Çorum FK, kendisi gibi aynı hedefi kovalayan ve aynı puana sahip olan Afjet Afyonspor’u konuk edecek. 63’er puanlı Bayburt Özel İdare ve Vanspor FK’nın 1 puan gerisinde bulunan Çorum FK, öncelikli olarak Afjet Afyonspor’u yenip, Bayburt Özel İdare ve Vanspor’un puan kaybetmesini bekleyecek. Bu doğrultuda, tüm hesapların galibiyet üzerine yapıldığı Çorum FK’da, geçtiğimiz hafta, Adıyaman FK maçında çift sarıdan kırmızı kart gören Atakan Akkaynak. Cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Mehmet Akyüz ve Batuhan Er’in durumları ise maç saatinde netlik kazanacak. Yine, grip olan Burak Çalık’ın durumu da maç saatinde netleşecek.

Çorum FK gibi 62 puanı bulunan ve play-off bileti için Çorum’dan 3 puanla ayrılıp, Bayburt ve Vanspor’un puan kaybetmesini bekleyecek olan Afjet Afyonspor’da da, önceki hafta Bayburt Özel İdare maçında kırmızı kart gören Fatih Aktay, Nazmi Candoğan, Erhan Şentürk, Yakup Yiğit ve Taha Can Velioğlu forma giyemeyecek.

62’şer puanla 7.ve 8.sırayı alan Afjet Afyonspor ve Çorum FK arasında, bugün Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçta, Konya bölgesi hakemlerinden Burak Akdağ düdük çalacak. Saat 15.00’te başlayacak maçta, Burak Akdağ’ın yardımcılıklarını ise, Antalya bölgesinden Serdar Soydan ile Konya bölgesinden Buğur Han Güler yapacak. Yine Konya bölgesinden Ramazan Doğanay da maçta dördüncü hakem olarak görev yapacak.

(Hüseyin AŞKIN)

