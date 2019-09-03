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Gözler İnegöl maçına çevrildi

Sahasında 1922 Konyaspor’u 1-0 yenerek sezona galibiyetle başlayan Yeni Çorumspor’da gözler Pazar günü Bursa deplasmanında İnegölspor’la oynanacak maça çevrildi.

Gözler İnegöl maçına çevrildi

Sahasında 1922 Konyaspor’u 1-0 yenerek sezona galibiyetle başlayan Yeni Çorumspor’da gözler Pazar günü Bursa deplasmanında İnegölspor’la oynanacak maça çevrildi.

03 Eylül 2019 Salı 22:17
Gözler İnegöl maçına çevrildi

Sahasında 1922 Konyaspor’u 1-0 yenerek sezona galibiyetle başlayan Yeni Çorumspor’da gözler Pazar günü Bursa deplasmanında İnegölspor’la oynanacak maça çevrildi. Kırmızı-Siyahlılar dün sabah yaptıkları antrenmanla İnegölspor maçının hazırlıklarına başladılar.

Tesislerde saat 10.00’da başlayan antrenmana yeni transferlerden kaleci Kemal Mert Özyiğit katılmazken, yeni transferler Berat Ali Genç ve Murat Cömert takımdan ayrı düz koşu yaptılar.

Teknik Direktör Bahri Kaya nezaretinde ısınma ile başlayan antrenman 5’e 2’nin ardından yarı sahada toplu oyunla devam etti.

BUGÜN ÇİFT İDMAN VAR

Yaklaşık 1 buçuk saat süren antrenmanda futbolcuların ve teknik heyetin neşeli oldukları görüldü.

Yeni Çorumspor bugün sabah ve öğleden sonra olmak üzere yapacağı çift antrenmanla İnegölspor maçının hazırlıklarını sürdürecek. (Rıfat KARA)

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