Gözler Ergene maçına çevrildi

Ligin ilk maçında evinde Diyarbekirspor’la 1-1 berabere kalarak sezona 1 puanla başlayan Çorum FK’da gözler Pazar günü Tekirdağ deplasmanında Ergene Velimeşespor’la oynanacak 2.hafta maçına çevrildi. Kırmızı-siyahlılar, dün yaptıkları antrenmanla Ergene Velimeşespor maçının hazırlıklarına başladılar.

Teknik Direktör Ahmet Yıldırım nezaretinde, tesislerde saat 18.00’de başlayan antrenmana sakatlıkları süren Umut Kaya ve Kıvanç Kaya katılmadı. Isınma ile başlayan antrenman 5’e 2 pas ve toplu oyunla devam etti.

Çorum FK yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

(Rıfat KARA)

