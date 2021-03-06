Gözler Ankara Demir maçında

Ergene Velimeşespor’u 3-0 gibi net bir skorla mağlup eden Çorum Futbol Kulübü’nde Çarşamba günü oynanacak olan Ankara Demirspor maçının hazırlıkları dün yapılan antrenman ile start aldı. Teknik Direktör İsmet Taşdemir nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 17.00’de gerçekleşen antrenmana Ergene Velimeşe maçında sakatlanan Murat Türkkan katılmazken, diğer futbolcular hazır bulundu. Ergene maçında forma giyen oyuncular yenileme antrenmanı ile günü tamamlarken, az süre alan ve oynamayan futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından yarı sahada yaptığı toplu oyun ile antrenmanı tamamladı.

Kırmızı-Siyahlılar bugün yapacağı antrenman ile Ankara Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

(Spor Servisi)

