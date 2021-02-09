Gözler Afyon maçına çevrildi
Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta Play-Off’a kalma mücadelesi veren Çorum Futbol Kulübü, haftayı sahasında aldığı 1-0’lık Kocaelispor yenilgisiyle kapatırken, teknik heyet ve futbolcular dünü dinlenerek geçirdi.
Spor 09.02.2021, 00:30
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Kırmızı-siyahlılar 1 günlük iznin ardından bugün yapacakları antrenmanla 14 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacakları Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarına başlayacaklar. Tesislerde yapılacak haftanın ilk antrenmanının saat 17.00’de başlayacağı belirtildi.
(Spor Servisi)
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