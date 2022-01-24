Görme engelliler için spor kulübü kuruldu

Çorum’da bu alanda ilk olacak olan Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin başkanlığını Yusuf Şen yaparken, yönetim kurulu i ise Şaban Kabakçı, Altan Kocaseçer, Yaşar Kuzay, Mesut Filiz, Tuncay Yemenoğlu ve Merve Yeşil’den oluştu. Dernek Başkanı Yusuf Şen yaptığı açıklamada, görme engelliler kurulan spor kulübünün Çorum’da bir olduğunu söylerken, yapılacak olan faaliyetler ile Çorum sporuna renk katacaklarını ifade etti. Derneğin kuruluş amacından da bahseden Şen, “Görme engelli bireylerin fizik kondisyonlarını geliştirmeleri, cesaretlerini sergilemeleri, başarının mutluluğunu yaşamaları, toplum ile ilişkileri güçlendirmeleri amacı ile kurulmuştur. Ayrıca görme engeli vatandaşlarımızın sosyal, kültürel ve eğitimsel olarak da gelişimlerini sağlamalarını da hedefliyoruz. Futsal, goalball, satranç ve yüzme branşlarında faaliyet göstereceğiz. Derneğin kurulmasında bize büyük bir destek veren Çorum Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürümüz Mustafa Bayrak’a çok teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.

(Rıfat KARA)

