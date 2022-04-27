Görkem Öçal, Türkiye şampiyonu
Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün masa tenisi milli sporcularından Görkem Öçal, Karaman’da düzenlenen Küçükler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasında birinci oldu.
Masa Tenisi Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Küçükler Ferdi Türkiye Şampiyonası, Karaman ilinde yapıldı. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün milli raketlerinden Görkem Öçal, tüm rakiplerini yenerek, şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye genelinden, yoğun bir katılımla düzenlenen şampiyonada, elemelerdeki rakiplerini bir bir yenerek adını finale yazdıran Görkem Öçal, Hataylı sporcu Mustafa Nebhan ile şampiyonluk maçına çıktı. Elemelerde olduğu gibi, finalde de çok başarılı bir performans sergileyen Öçal, rakibini 3-1 yenerek Türkiye şampiyonluğunu kazandı.
Görkem Öçal, 2022 yılı içerisinde, önce Belçika, ardından da Fransa’da düzenlenen özel turnuvalarda Türkiye’yi temsil etmiş ve şampiyon olmuştu.
Öte yandan, Karaman’da düzenlenen Küçükler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’nda, takım müsabakalarında da, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Görkem Öçal, Yiğit Hüseyin Subaşı, Yağız Solmaz, Berat Dalgıç ve Yusuf Seha Korkmaz'dan oluşan kadrosuyla, ikincilik kupasının sahibi olmuştu.
(Hüseyin AŞKIN)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|34
|76
|2. Fenerbahçe
|34
|65
|3. Konyaspor
|34
|64
|4. Başakşehir
|34
|57
|5. Adana Demirspor
|34
|52
|6. Alanyaspor
|34
|52
|7. Beşiktaş
|34
|51
|8. Antalyaspor
|34
|51
|9. Karagümrük
|34
|50
|10. Hatayspor
|34
|49
|11. Kasımpaşa
|34
|47
|12. Galatasaray
|34
|47
|13. Sivasspor
|34
|45
|14. Kayserispor
|34
|43
|15. Gaziantep FK
|34
|42
|16. Giresunspor
|34
|40
|17. Altay
|34
|30
|18. Rizespor
|34
|30
|19. Göztepe
|34
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|34
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|33
|66
|2. Ümraniye
|32
|63
|3. Bandırmaspor
|32
|55
|4. Erzurumspor
|32
|54
|5. İstanbulspor
|32
|54
|6. Eyüpspor
|32
|51
|7. Manisa Futbol Kulübü
|33
|46
|8. Samsunspor
|32
|46
|9. Tuzlaspor
|32
|45
|10. Adanaspor
|33
|44
|11. Gençlerbirliği
|32
|42
|12. Keçiörengücü
|32
|41
|13. Altınordu
|33
|41
|14. Kocaelispor
|32
|40
|15. Denizlispor
|32
|39
|16. Boluspor
|32
|38
|17. Menemen Belediyespor
|32
|37
|18. Bursaspor
|32
|35
|19. Balıkesirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|33
|80
|2. Liverpool
|33
|79
|3. Chelsea
|32
|65
|4. Arsenal
|33
|60
|5. Tottenham
|33
|58
|6. M. United
|34
|54
|7. West Ham United
|34
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|33
|49
|9. Newcastle
|34
|43
|10. Leicester City
|32
|42
|11. Brighton
|34
|41
|12. Brentford
|34
|40
|13. Southampton
|34
|40
|14. Crystal Palace
|33
|38
|15. Aston Villa
|32
|37
|16. Leeds United
|33
|34
|17. Burnley
|33
|31
|18. Everton
|32
|29
|19. Watford
|33
|22
|20. Norwich City
|33
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|78
|2. Barcelona
|33
|63
|3. Sevilla
|33
|63
|4. Atletico Madrid
|33
|61
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|33
|55
|7. Villarreal
|33
|52
|8. Athletic Bilbao
|33
|48
|9. Osasuna
|33
|44
|10. Valencia
|33
|42
|11. Rayo Vallecano
|33
|40
|12. Celta Vigo
|33
|39
|13. Espanyol
|33
|39
|14. Elche
|33
|38
|15. Getafe
|33
|35
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Cadiz
|33
|31
|18. Granada
|33
|30
|19. Levante
|33
|25
|20. Deportivo Alaves
|33
|25