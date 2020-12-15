Golleriyle Çorum FK’yı sırtlıyor

Çorum FK formasıyla 11 resmi maçta 10 gol atan Sinan Kurumuş, profesyonel futbolculuk kariyerindeki en yüksek ortalamaya ulaşmış durumda. Kurumuş, ligde 10 maçta kaydettiği 9 golle de grubun en golcü 5 futbolcusundan biri olarak krallık yarışında zirveyi paylaşıyor.

Çorum Futbol Kulübü’nün deplasmanda Uşakspor’la 2-2 berabere kaldığı maçta da fileleri havalandırma başarısı gösteren Sinan Kurumuş, gol krallığı yarışında zirveye yükseldi.

Sezon başında Manisa Futbol Kulübü’nden transfer edilen 26 yaşındaki golcü futbolcu Sinan Kurumuş, kırmızı-siyahlı formayla ligde 10, Türkiye Kupası’nda 1 olmak üzere 11 resmi maça çıktı. Golcü futbolcu bu maçlarda ligde 9, kupada 1 olmak üzere 10 gol atarken, 1 de sarı kart (lig) gördü.

GOL KRALLIĞI

YARIŞINDA

ZİRVEDE

Sinan Kurumuş, ligde attığı 9 golle takımının en golcü futbolcusu olurken, Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta da gol krallığı yarışında 24 Erzincanspor’dan Mustafa Ethem Erboğa, Amed Sportif Faaliyetler’den Sinan Akaydın, Manisa Futbol Kulübü’nden Zahit Fındık ve Sertaç Çam ile birlikte zirveyi paylaşıyor.

KARİYER

REKORU

2012’de Ankaragücü’nde profesyonel olan ve profesyonel futbolculuk kariyerinde Ankaragücü, Beşiktaş, Boluspor, Kahramanmaraşspor, Büyükçekmece Tepecikspor, Bayrampaşa, Pendikspor, Kırklarelispor, Hatayspor, Manisa FK ve Çorum FK formaları giyen Sinan Kurumuş, bu takımların formalarıyla toplamda 228 resmi maça çıkarken, 83 gol attı.

Golcü futbolcu, Çorum FK’da çıktığı 11 resmi maçta attığı 10 golle maç başına 0,9 gol ortalamasıyla oynarken, daha önce oynadığı takımlarda bu rakama ulaşamadı.

Geçen sezon Manisa FK’da 30 maçta 10 gol atan Sinan Kurumuş, Çorum FK’da 11 maçta 10 gol kaydederek kariyer rekoru kırdı.

(Spor Servisi)