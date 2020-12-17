GOLLERİN ŞİFRELERİ
Ligin geride kalan bölümünde 11 maç oynayan Çorum Futbol Kulübü, attığı 20 gole karşılık kalesinde 19 gol görürken, bu gollerin 7’sini ilk yarılarda, 13’ünü ise ikinci yarılarda attı.
Ligin geride kalan bölümünde 11 maç oynayan Çorum Futbol Kulübü, attığı 20 gole karşılık kalesinde 19 gol görürken, bu gollerin 7’sini ilk yarılarda, 13’ünü ise ikinci yarılarda attı. Kırmızı-siyahlılar yedikleri 19 golün ise 11’ini ilk yarılarda, 8’ini de ikinci yarılarda kalelerinde gördüler. En çok golü 46-60.dakikalar arasında atan Çorum FK, en çok golü ise 76-90+’da yedi.
Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü, ligin geride kalan 15 haftalık periyodunda 11 maç oynarken, 1 haftayı bay geçti, 3 maçı da koronaviras salgını nedeniyle ertelendi. Kırmızı-siyahlılar oynadıkları 11 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 5 yenilgi alırken, 20 gol atıp kalelerinde 19 gol gördüler.
İİLK YARIDA 7 ATTI, 11 YEDİ
Kırmızı-siyahlılar, attıkları 20 golün 7’sini ilk yarıda atarken, 3’ünü ilk 15 dakikalık periyotta kaydettiler. 16-30 dakikaları arasında sadece 1 gol atabilen Çorum FK, 31-45 dakikaları arasında ise rakip fileleri 3 kez havalandırdı.
İlk yarılarda sadece 7 gol atabilen Çorum FK, buna karşılık 11 maçta yediği 19 golün 11’ini ilk yarılarda kalesinde gördü. 1-15.dakikalar arasında 5 gol yiyen Çorum FK, 16-30.dakikalar arasında 3, yine 31-45.dakikalar arasında da 3 gole engel olamadı.
EN ÇOK GOLÜ 46-60’DA ATTI
İlk yarılarda 7 gol atıp 11 gol yiyen Çorum Futbol Kulübü, ikinci yarılar itibariyle tabloyu tam tersine çevirdi. Kırmızı-siyahlılar, ikinci yarılarda rakip fileleri 13 kez havalandırırken, kalelerinde ise 8 gol gördüler.
İkinci yarılara etkili başlayan Çorum Futbol Kulübü, 46-60.dakikalar arasında 6 gol atarken, bu periyot Çorum FK’nın en golcü olduğu bölüm olarak kayıtlara geçmiş durumda.
EN ÇOK GOLÜ SON PERİYOTTA YEDİ
61-75.dakikalar arasında kalesini gole kapatan Çorum Futbol Kulübü, bu periyotta hiç gol yemezken, rakip fileleri ise 4 kez havalandırdı.
76-90+’yı kapsayan son periyot ise Çorum Futbol Kulübü’nün üstünlüğü rakibe kaptırdığı bölüm durumunda. Kırmızı-siyahlılar bu periyotta sadece 2 gol atarken, kalelerinde ise tam 6 gol gördüler. Bu periyot, aynı zamanda Çorum Futbol Kulübü’nün en çok gol yediği periyot olarak kayıtlardaki yerini almış durumda.
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