Golcüler umut aşıladı

Çorum Futbol Kulübü'nün Cumartesi günü Pendikspor ile oynayacağız kritik maç öncesi golcü futbolcular Şaban Yılmaz Genişyürek ile Fatih Şerifoğlu'ndan iddialı açıklamalar geldi. Ara transfer döneminde Bodrum Belediyespor'dan kadroya dahil edilen Şaban Yılmaz Genişyürek Çorumspor'un büyük bir camia olduğunu bu kötü günleri de kısa sürede atlatacağına inandığını ifade etti. Bu kötü sonuçların geçici olduğunun da altını çizen tecrübeli golcü, "Zor haftalar geçiriyoruz camia olarak. Bunun üstesinden de gelecek olan bizleriz. Sancaktepe maçını unutup Pendikspor ile oynayacağımız maça odaklanmış durumdayız. Pendik maçı ile birlikte çıkış yapmak istiyoruz. Şuan için Play-Off'un içindeyiz ama önemli olan son hafta Play-Off'un içinde olabilmek. Pendik maçı ile birlikte çıkışa geçeceğimize inanıyorum. Çorum halkı yanımızda olsun bize destek vermeye devam etsin. Birlikte hareket edersek başaramayacağımız bir şey yok. Kırgınlık, dargınlık olmasın. Sevineceksek hep birlikte, üzüleceksek te hep birlikte üzüleceğiz. Umarım Pendikspor maçını yenerek seri yakalarız" ifadelerini kullandı.

Çorum Futbol Kulübü'nün gol yollarında ki bir diğer silahı Fatih Şerifoğlu ise, "Son haftalarda alınan sonuçlar bize yakışmıyor. Yönetimimiz ve hocalarımızın desteği ile bu süreci hep birlikte atlatacağız. Takım içinde iyi bir arkadaşlığımız var. İlk yarı bunu sahaya yansıtmayı başardık. Ancak ikinci yarı bunu sağlayamadık. Taraftarımız bizim yanımızda olursa bu kötü günleri de atlatacağımıza inanıyorum. Bu hafta inşallah Pendikspor maçı ile birlikte kötü gidişata dur diyeceğiz. İstanbul'dan iyi bir sonuçla Çorum'a dönmek en büyük isteğimiz. Umarım hakkımızda hayırlısı olur" dedi.

(Rıfat KARA)