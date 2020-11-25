Gol yükünü Sinan ve Cengiz çekiyor

Santrfor Sinan Kurumuş attığı 5 golle Çorum Futbol Kulübü’nün en golcü futbolcusu olurken, rakip fileleri 3 kez havalandıran Cengiz Ötkün gol yükünün önemli bir kısmını omuzladı. Çorum Futbol Kulübü’nün diğer golleri ise Eren Tokat, Kıvanç Kaya ve Umut Kaya’dan geldi.

Çorum Futbol Kulübü’nün Pazar günkü rakibi Anagold 24 Erzincanspor’un en golcü futbolcusu ise 8 golle Mustafa Ethem Erboğa.

(Spor Servisi)