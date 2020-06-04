Gol atmaktan çok, attırmayı seven futbolcu

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü 26 haftalık periyotta rakip fileleri 36 kez sarsmayı başardı. 36 golün 31’si pozisyon akışında gerçekleşirken, 2 gol penaltıdan, 2 golü rakip kendi kalesine, 1 golde serbest vuruştan geldi. Çorum Futbol Kulübü’nün rakip filelere gönderdiği goller 17 farklı futbolcudan gelirken, 11 futbolcuda yaptıkları asistlerle takımına katkı sağlayan futbolcular oldu. Asist yapan 11 futbolcu arasında sol bek Mert Ilıman 7 asistle bu alanda zirvede yer almayı başarırken, 6 asisti bulunan Murathan Buruş ikinci, Mikail Albayrak ise 5 asist ile üçüncü sırada yer aldı. Çorum FK’nın sağ beki Ertuğrul ise yaptığı 4 asistle dördüncü, Muhammed Rıdvan Özdemir ve Fatih Şerifoğlu ise yaptıkları 2 asistle beşinciliği paylaştı. Muhammed Çoban, Kerem Çağatay, Volkan Akyıldız ve Berat Ali ise 1’er asist yaparak takımının attığı gollere katkı sağlayan diğer futbolcular oldular.

Asist krallığında zirvede yer alan Mert Ilıman, 2.hafta İnegöl, 4.hafta Sancaktepe, 8.hafta Hacettepe (2), 20.hafta Gümüşhane, 23.hafta Zonguldak Kömürspor ve 24.hafta Başkent Akademi maçlarında asist yapmayı başardı.