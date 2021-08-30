“Gidişattan çok memnunum”

Çorum FK Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım, Erbaaspor’la oynadıkları hazırlık maçında, lig öncesi çok olumlu sinyaller aldığını ifade ederken, takımın gidişatından gayet memnun olduğunu söyledi.

Çorum FK, Cumartesi günü hazırlık maçında 3.Lig ekibi Erbaaspor’u konuk ederken, ilk yarıda Batuhan Er ve Abdulhamit Yıldız, ikinci yarıda ise Burak Çalık’ın attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Kısa bir süre önce göreve gelen teknik direktör Ahmet Yıldırım, takımın başında ilk kez bir maça çıkarken, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, takımın gidişatından memnun olduğunu dile getirdi.

Erbaaspor maçının lig için ölçü olmadığını kaydeden Ahmet Yıldırım, “Biliyorsunuz, kısa bir süre önce göreve geldim. Ama, bildiğimiz, tanıdığımız oyuncuların olduğu bir takıma geldik. Antrenmanların yanı sıra, futbolcularla yaptığımız sohbetlerde onları lige hazırlamaya çalışıyor, oyun felsefemizi anlatıyoruz.

Erbaaspor maçına değinecek olursak, neticede bir hazırlık maçı oynadık. Bizim ayarımızda bir takım değil ama tabii ki de saygı duyuyoruz. Bizim için önemli olan sahada ne yaptığımızdı. Topa sahip olan bir takım olma isteğimizi bu maçta ortaya koyduk. Topun bizde kalması sevindiriciydi. İyi bir maç oldu. Oyuncularımın performansından ve takımın gidişatından gayet memnunum. İnşallah, topa sahip olma isteğimizi lige de yansıtırız” şeklinde konuştu.

“Rota kupa” parolasıyla belirlenen şampiyonluk hedefine ulaşacaklarına inandığını da kaydeden Ahmet Yıldırım, “Şampiyonluk hedeflediğimiz sezonun ilk maçını sahamızda Diyarbekirspor’la oynayacağız. Bu maçın hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyoruz. Pazar günü sahadan güzel bir sonuçla ayrılıp sezona iyi bir başlangıç yapmayı ve sezon sonunda da hedefe ulaşmayı istiyoruz” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)

