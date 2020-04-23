“Gidenlerin yeri dolmadı”

Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada futbolcuların ve taraftarların futboldan kopmaması adına Çorum FK yönetimi resmi instagram hesabından canlı yayınlarla futbolcuları taraftarlarla buluşturuyor. Şaban Yılmaz Genişyürek, Kerem Pala, M.Rıdvan Özdemir’in ardından son olarak 27 yaşındaki sağ bek Ertuğrul Sancaktutan canlı yayında taraftarların sorularını cevapladı.

İKİNCİ YARIDA Kİ DÜŞÜŞTE GİDENLERİN ETKİSİ ÇOK OLDU

Çorum Futbol Kulübü’nün deneyimli futbolcusu Ertuğrul Sancaktutan ikinci yarıda yaşanan düşüşü giden futbolculara bağladı. İlk yarı mücadele açısından oldukça iyi bir performans ortaya koyduklarını belirten Sancaktutan, “İkinci yarıda gelen futbolcuların takıma katkısı yadsınamaz. Ancak ilk yarıda kadroda bulunan Eren Tokat, Berat Ali Genç ve Ferdi Konak’ın takımdan ayrılışı bizi çok etkiledi. Bu 3 futbolcunun gidişinin yanı sıra mücadele olarak ta ilk yarıda ki mücadelemizi sahaya yansıtamayınca kötü sonuçlar kaçınılmaz oldu” dedi.

İLK ŞAMPİYONLUĞU ÇORUM’DA YAŞADIM

Futbola İstanbul Maltepespor Kulübü’nde başladığını söyleyen Ertuğrul Sancaktutan “Daha sonra Manisa FK, Halide Edip Adıvarspor ve İnegölspor’da forma giydim. Bu 4 kulüpte şampiyonluk yaşamak nasip olmadı. Son olarak Çorum FK’ya transfer oldum. 3 sezondur formasını giydiğim Çorum FK’da geçtiğimiz sezon şampiyon olarak 2.Lig’e yükseldik. Bu şampiyonlukta benim futbolculuk kariyerimdeki ilk şampiyonluğum oldu.

EN ÜZÜLDÜĞÜM MAÇ HACETTEPE MAÇI

“Bu sezon Çorum FK forması ile 1’i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 26 maça çıktım. Bu 26 maç içinde en çok üzüldüğüm maç ikinci yarı içeride oynadığımız Hacettepe maçıydı. Bu maçta benim hatamdan dolayı 2-0 geriye düşmüştük. Aslında iyi mücadele ettiğimiz bir karşılaşmaydı ama gol yollarında bir türlü istediklerimizi yapamamıştık. Bu nedenle Hacettepe maçı bu sezon en üzüldüğüm maçların başında geliyor” ifadelerine yer verdi.

AVRUPA’DA M.UNİTED’İ DESTEKLİYORUM

Türkiye liglerinden ziyade Avrupa liglerini de yakından takip ettiğini belirten Ertuğrul, en çok İngiltere ligini takip ettiğini ve bu ligde ise Manchester United’i desteklediğini ifade etti. İngiltere liginin mücadele açısından oldukça sert geçtiğini de belirten deneyimli futbolcu, her futbolcu gibi futbola başladığı dönem İngiltere’de oynamak gibi bir hayali olduğunu da vurguladı.

SAHA DIŞINDA MERT, SAHA İÇİNDE MİKAİL

Taraftarların takımda en iyi anlaştığın kim sorusuna, düşünmeden Mert Ilıman cevabını veren Sancaktutan, “Mert’in dışında anlaştığım çok arkadaşımız var ama Mert Ilıman ile kafa yapımızda uyuşuyor. Çoğu fikirlerimiz aynı. Bu yüzden Mert ile saha dışında iyi anlaştığımı söyleyebilirim. Saha içinde ise en iyi anlaştığım futbolcu kesinlikle Mikail Albayrak. O kadar alışığız ki birbirimize neler yapabileceğimizi anlayıp ona göre maç içinde müdahale ve hamleler yapıyoruz” dedi.

KAPTANLIĞIM ALININCA KİMSEYE KIRILMADIM

Çorum FK’da uzun süre kaptanlık görevini üstlenen deneyimli futbolcu, bir karşılaşma sonrası yaptığı hata nedeniyle yönetimin kaptanlığını alması ile ilgili gelen soruya, “Bana kaptanlık görevini başkanımız Fatih Özcan layık gördü. Bir maç sonunda gereksiz yere kırmızı kart görünce başkanımız bu kez bu göreve bizim layık olmadığımızı düşündü ve geri aldı. Bu yüzden dolayı kimseye kırgın veya kızgın değilim. Biz takım için mücadele ediyoruz. Hangi görev verilirse yapmaya çalışırız” şeklinde konuştu.

EN ZOR MAÇIMIZ AMED MAÇIYDI

Bir taraftarın bu sezon en zorlandığı maçın hangisi olduğu üzerine gelen soruya, deplasmanda oynanan Amed Sportif Faaliyetler maçı olduğunu söyleyen Ertuğrul Sancaktutan, “Amed maçında hakemi de yenmek zorundaydık. Saha da art niyetli bir hakem vardı. Maçın henüz ilk bölümünde bize kırmızı kart gösterdi. Sonrasında ise aleyhimize penaltı çalıp maçı germeyi başarmıştı. Amed’den iyi oynamamıza rağmen bir türlü hakemi geçmeyi başaramadık ve sahadan yenik ayrıldık. Maç içinde yaşanan gerginlikten dolayı maç sonunda kendimi tutamayıp hakeme itiraz edince bende bu karşılaşma sonunda kırmızı kart görmüştüm.

PES OYUNUNDA VOLKAN ÇOK İYİ

Sezon içinde maçlardan ve antrenmanlardan kalan boş vakitlerde genelde PES oynadıklarını söyleyen deneyimli futbolcu, “Volkan Akyıldız gelene kadar en iyi oynayan Mikail ile bendim. Volkan Akyıldız’ın gelişi ile bu unvan Volkan’a gitti. Gerçekten çok iyi oynuyor” dedi.

YENİ SEZONDA ŞAMPİYON OLACAĞIZ

“Ben Çorum Futbol Kulübü’ne transfer olduğum günden bu yana takımımız devamlı şampiyonluğa oynayan bir takımdı. Bu hedeften hiçbir zaman sapma olmadı. Bahri Kaya zaten şampiyonluklar yaşamış hedefleri olan bir antrenör. Bu sezon şampiyonluğu kaçırdık ama ben inanıyorum ki yeni sezonda Çorum FK yine şampiyonluğa oynayacak bir takım kuracak ve bunu başaracaktır” ifadelerine yer verdi.

ÇORUM’A İYİKİ GELMİŞİM

Çorum FK’ya transferi ile ilgili gelen bir soruya, “İyiki gelmişim” diyerek cevap veren Sancaktutan, “Çorum Futbol Kulübü’nü tercih etmemdeki en büyük etkenlerden biri şehir takımı olması ve o zamanki Kulüp Başkanı Ömer Balaban oldu. Ömer Balaban ile yaptığım ilk görüşmede çok etkilenmiştim. Devamın da yaptığım istişare sonunda ilçe takımlarından ziyade şehir takımında oynamanın daha önemli olduğunu düşündüm ve Çorum’a geldim” dedi.

EN ŞIK TALHA, EN KÖTÜ BATUHAN

Takımda en şık giyinen kim sorusuna, “Takım da bir çok arkadaşımız şık giyiniyor. Ama içlerinde biri var ki ne giyse yakışıyor. Bu isim de Talha Özler. En kötü kim giyiniyor diye merak ederseniz genelde Oktay kötü giyinir ama. Batuhan Demirel benim nazarımda kötü giyinenlerin başında geliyor. Çünkü hep eşofman giyiyor. Birde bu takımın en eskisi olmasına rağmen çok cimri bir arkadaşımız olduğunu söyleyebilirim” ifadelerine yer verdi.

HIZ EN BÜYÜK ZEVKİM

Moderatör Bülent Kol’un “Ertuğrul senin hakkında arabayı çok hızlı kullanıyor” diyorlar. “Evet maalesef hız benim en büyük zevklerimden biri. Hızlı kullandıkça çok keyif alıyorum araba kullanmaktan. Aslında yanlış bir şey kimseye de tavsiye etmiyorum. Ancak ben çok zevk alıyorum. Tabiki trafik kuralları çerçevesinde hız yapıyorum” dedi.

İNEGÖL’E GİTTİĞİM İÇİN PİŞMANIM

“Futbolculuk kariyerimde gittiğime çok pişman olduğum tek takım İnegölspor oldu. Transfer olduğum o dönem takım içinde çok sıkıntılar yaşandı. İkili ilişkiler ve yönetim ile futbolcuların bağı hiç iyi değildi. Bu nedenle keşke hiç gitmeseydim dediğim tek takım İnegölspor oldu.”

BAŞKAN FATİH ÖZCAN’A DESTEK VERİLMELİDİR

Fatih başkanın yalnızlaştırılmasıyla alakalı gelen bir soru üzerine, “Fatih Özcan benim gördüğüm en istekli, en arzulu ve en hırslı başkanlardan biri. Böylesine bir başkanın yalnız bırakılmasına aklım mantığım almıyor. Tek başına takımı ayakta tutmaya çalışıyor. Ben Fatih Özcan dışında Çorum FK’yı yönetecek başka bir isim göremedim, duyamadım. Çorum halkı biraz destek verse Çorum FK 1.Lig’i ve Süper Lig’i görebilir. Çünkü iyi bir başkanı, iyi bir stadı var” dedi.

FENERBAHÇE HAYALİM

4 büyük takımdan teklif gelse kime giderdin sorusu üzerine düşünmeden Fenerbahçe cevabı veren deneyimli futbolcu, “Fenerbahçe benim çocukluk hayalim. Futbola başladığım zaman da hep Fenerbahçe’de oynamayı hayal ederdim. O yüzden böyle bir teklif gelse (gülüyor) düşünmeden Fenerbahçe’yi tercih ederdim” ifadelerine yer verdi.

ÇORUM BENİM İKİNCİ EVİM

“Çorum Futbol Kulübü’nde 3 sezondur forma giyiyorum. Bu şehrin caddelerini, sokaklarını ezberledim. İkinci evim gibi. Çorum Futbol Kulübü’nde geleceğim hakkında şuan için hiçbir fikrim yok. Yönetim ve hocamız devam etmek isterse sezon sonu oturur anlaşır ve bu kulübe hizmet etmeye devam ederiz. Çorum’a çok alıştım çünkü ayrılmayı istemem” dedi.

Çorum taraftarının da çok tutkulu bir taraftar olduğunu da belirten Sancaktutan, “3 puan kazandığımız maçlar sonunda şampiyon olmuş gibi seviniyorlar. Sevinci de, üzüntüyü de çok yukarıda yaşıyorlar” ifadesini kullandı.

EN GÜZEL GOLÜ ADANA’DA ATTIM

Futbolculuk kariyerinde attığı en güzel gol ile alakalı gelen soruya, “Adana’da Serik Belediyespor ile oynadığımız final maçında attığım penaltı golü benim için güzel ve anlamlı bir goldü. Maç sonunda tekrarına baktığım zaman çok iyi bir penaltı vuruşu yaptığımı gördüm. Golden sonraki yaşadığım sevinç ise tarif edilemez” dedi.

BAHRİ HOCA BABAMIZ GİBİ

Bahri Kaya hakkında gelen soru üzerine, Bahri Kaya’nın çok iyi bir hoca olduğunu belirten deneyimli futbolcu, “Bahri Hoca bizim babamız gibi. İlk ayrıldığında çok üzülmüştük. Gitmemesi içinde uzun bir süre uğraştık. Bahri Hocamız çok duygusal bir insan. Bizimle bazen maç öncesi yaptığı motivasyon konuşmalarında gözlerinin kaç kez dolduğuna şahit oldum. Bahri Hoca kesinlikle oturarak maç izleyemez. Genelde ayakta izler. Biz nasıl saha içinde mücadele ediyorsak kendisi de saha dışında mücadele ediyor” ifadesini kullandı.

FUTBOLCU OLMASAYDIM RALLİCİ OLURDUM

“Futbolcu olmayı çocuk yaştan itibaren hep düşünürdüm. Futbola başladığım çoğu arkadaşım pes edip farklı sektörlere yöneldi. Ben pes etmedim. Hep savaştım. Sonun da bu meslekten para kazanmayı başardım. Ama futbolcu olmasaydım ne olurdum sorusuna ise rallici olurdum diye cevap veriyim. Rallici de olmasaydım bu kez Beden Eğitimi Öğretmeni olurdum” dedi.

KOCAELİ MAÇI UNUTULMAZ

Bir taraftarın unutamadığın en güzel maç hangisi sorusu üzerine, “Kocaelispor’u deplasmanda 3-0 yendiğimiz maç unutamadığım en güzel maçtır. Maç öncesinden başkanımızın ve hocamızın yaşadığı heyecan. Devamında maç içinde oynadığımız oyun ve attığımız goller benim için en unutamadığım maçların başında geliyor” dedi.

(Rıfat KARA)