Gidenlere dönüş yolu açıldı

Edinilen bilgilere göre, önceki akşam Antalya’da oynanan 2.Lig play-off çeyrek final maçlarını televizyondan birlikte izleyen Başkan Fatih Özcan ve Teknik Direktör Bahri Kaya transferle ilgili de görüş alışverişinde bulundular. Teknik direktör Bahri Kaya, daha önce Çorum Futbol Kulübü’nde top koşturan bazı futbolcuların geri dönmesine yeşil ışık yaktı. Kaya’nın da sıcak bakması üzerine takımdan ayrılan futbolculara dönüş kapısı aralanmış oldu.

Yine edinilen bilgilere göre, şampiyon kadroda yer alan Mümin Talip Pazarlı, Murathan Buruş ve Yakup Alkan ile biten sezonun devre arasında takımdan ayrılan Eren Tokat bu futbolcuların başında geliyor. Transfer Komitesi’nin bu futbolcularla ilgili nabız yoklayacağı, maliyeti uygun olanları Çorum’a davet edeceği edinilen bilgiler arasında.

(Spor Servisi)