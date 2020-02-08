Geri dönüşe ramak kaldı: 2-3

STAT: Pendik

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu ***, Mahmut Gülle ***, Ahmet Deveci ***

4.HAKEM: Alirıza Altunbakır.

PENDİKSPOR: Emre *, Süheyl **, Salim **, Ömer Can ***, Fatih **, Oktay ***, Ömer Kandemir **(Dk. 69 Ozan *), Berat Ali * (Dk. 55 Ahmet *), Enes ** (Dk. 65 Erdinç *), Mahmut Caner ***, Gökhan ***

YEDEKLER: Mehmet, Sefa, Enis, Bekir.

TEKNİK SORUMLU: Sinan Yücer.

ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: Reşat *, Oktay *, Talha *, Osman *, Mert *, Batuhan * (Dk.46 Şaban Yılmaz *), Mikail *, Muhammed Çoban * (Dk. 46 Nafican *), Muhammed Rıdvan *, Murathan **, Fatih * (Dk. 66 Kıvanç **)

YEDEKLER: Onur, Murat, Mete, Volkan.

TEKNİK SORUMLU: Bahri Kaya.

GOLLER: Dk.21 Fatih (kendi kalesine), Dk. 35 Oktay, Dk. 64 Mahmut Caner (Pendikspor), Dk. 75 Kıvanç, Dk. 90+2 Murathan (Çorum FK)

SARI KARTLAR: Ömer Can (Pendikspor), Batuhan, Muhammed Rıdvan, Nafican, Kıvanç (Çorum FK)

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta 22.hafta maçında İstanbul deplasmanında Pendikspor’a konuk olan Çorum Futbol Kulübü, 3-0’dan sonra 2 gol bulmasına rağmen sahadan puansız ayrıldı.

Kırmızı-Siyahlılar, Cumartesi günü oynanan maçta sahaya rotasyonlu bir kadro ile çıkarken, 21.dakikada Pendikspor’un kazandığı kornerde savunmasına yardıma gelen Fatih’in ters vuruşu sonrası kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düştüler. 35.dakikada soldan ani gelişen Pendikspor atağında, topla en son buluşan Oktay yayın solunda içeri girdi, çapraz pozisyonda yerden kaleci Reşat’ın solundan topu ağlara yollayınca fark ikiye çıktı: 0-2.

İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Çorum Futbol Kulübü ikinci yarıya Batuhan’ın yerine Şaban, Muhammed Rıdvan’ın yerine ise Nafican’la başladı.

64.dakikada Pendikspor kalecisi Emre’nin uzun degajı golle sonuçlandı. Sağdan hızla ceza sahasına giren Mahmut Caner penaltı noktasının sağından sert bir vuruşla topu Çorum Futbol Kulübü filelerine gönderince fark üçe çıktı: 0-3.

Kalan sürede farkı azaltmaya çalışan Çorum Futbol Kulübü, 75.dakikada sağdan ceza sahasına yapılan ortada yerden sekip yükseklik kazanan topu Kıvanç’ın kafayla ağlara yollaması üzerine farkı ikiye indirdi: 1-3.

Maçta Çorum Futbol Kulübü taraftarlarının en çok tepki gösterdiği futbolculardan Murathan 90+2’de attığı golle farkı bire indirip Çorum FK’yı puan için umutlandırdı: 3-2. Uzatma süresinin son dakikasında Şaban net bir fırsattan yararlanamayınca maç Pendikspor’un 3-2’lik üstünlüğü ile sona erdi.

Çorum Futbol Kulübü bu yenilgi sonrası 34 puanda kalırken, puanını 32’ye yükselten Pendikspor Play-Off için iyice umutlandı.

Hüseyin AŞKIN