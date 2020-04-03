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Gençlik Merkezlerinden sağlık personeli için 330 adet maske

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezlerinde, koronavirüsle mücadele eden sağlık personeli için 330 adet siperli maske üretildi. Maskeler, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı’ya teslim edildi.

Gençlik Merkezlerinden sağlık personeli için 330 adet maske

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezlerinde, koronavirüsle mücadele eden sağlık personeli için 330 adet siperli maske üretildi. Maskeler, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı’ya teslim edildi.

03 Nisan 2020 Cuma 23:10
Gençlik Merkezlerinden sağlık personeli için 330 adet maske

Mahmut Atalay ve Akkent Gençlik Merkezi personeli tarafından üretilen 330 adet siperli maske, düzenlenen bir törenle ilgililere teslim edildi. Törene, İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ömer Sobacı, Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Tığlı, Akkent Gençlik Merkezi Müdürü Hasan Demirer ve gençlik merkezi üyeleri katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, maske üretiminin devam edeceğini belirtirken, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek amacıyla böyle bir çalışma başlattıklarını söyledi.

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