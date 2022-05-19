Gençlik Kupası İnönü’nün

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen turnuvada heyecan sona erdi. 4 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği turnuvada, İnönü Anadolu Lisesi ile Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu son maçlar öncesi yenilgisiz zirveyi paylaştılar. Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynanan son gün maçlarında, Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu ile İnönü Anadolu Lisesi şampiyonluk için karşılaştı. İlk yarısı denk bir mücadeleye sahne olan maçı son bölümde bulduğu gollerle İnönü Anadolu Lisesi 4 sayı farkla kazanmayı başardı.

Bu sonucun ardından 3’de 3 yapan İnönü Anadolu Lisesi 6 puanla yenilgisiz şampiyon olurken, 4 puanda kalan Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu ikinci, 2 puanı bulunan Özel Sınav Koleji ise üçüncü oldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, sporculara ise madalya verildi.

(Bülent USLU)

