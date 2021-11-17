“Gençlerimiz çok güzel bir tesise kavuşacak”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi tarafından, Park ve Bahçeler Müdürlüğü yanında yapımı sürdürülen sentetik çim yüzeyli nizami futbol sahasında incelemelerde bulundu.

Yapımı hızla devam eden ve Şubat ayında hizmete açılması beklenen sahanın tribün çalışmaları biterken, soyunma odası ve saha zemini ile ilgili çalışmalar hummalı şekilde sürüyor. Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Belediye Başkanı Aşgın, inceleme ile ilgili olarak kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Nizami Sentetik Sahamızda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ekiplerimize kolaylıklar diledik. Çalışmalar bittiğinde gençlerimiz güzel bir tesise kavuşacak inşallah” ifadelerini kullandı.



(Hüseyin AŞKIN)

