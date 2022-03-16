Son Dakika

“Gençleri spora yönlendirerek kötü alışkanlıklarından uzak tutmalıyız”

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum Vefaspor Kulüp Başkanı Ferhat Arıcı ve Yönetim Kurulu Üyelerini Türkiye Büyük Millet Meclis’inde ağırladı.

Spor 16.03.2022, 19:05
27
“Gençleri spora yönlendirerek kötü alışkanlıklarından uzak tutmalıyız”

Vefaspor Kulüp Başkanı Ferhat Arıcı ve Yönetim Kurulu Üyelerini meclisteki makamında kabul eden Milletvekili Ceylan, bir süre onlarla sohbet ederek, sorun ve isteklerini dinledi.
Milletvekili Ceylan, Çorum Vefaspor Kulüp Başkanı Ferhat Arıcı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Akif Akyol, Mustafa Arslan ve Kağan Kayıhan’a nazik ziyaretleri için teşekkür etti.
Gençleri spora yönlendirilerek, kötü alışkanlıklardan uzak tutulması gerektiğine vurgu yapan Milletvekili Ceylan, “Gençlerimizin zararlı alışkanlıklara yönelmemesini istiyoruz. Kötü alışkanlıkları olanların da bundan kopmaları için spora yönelmeleri gerekiyor. Bu noktada milletvekilleri olarak şehrimizde spor alanlarının çoğalması için bize gelen her türlü projelere destek vermeye devam edeceğiz" dedi.
Ziyaret sırasında gençlere hitap eden Milletvekili Ceylan, “Sizler, oyunda, oynaşta olmak yerine, ülkemiz ve milletimiz için elinizi taşın altına koyan Fatih'in torunlarısınız. Sizler, üniversitede ilim yapan, tarlada üreten, fabrikada alın teri döken, bilgisayarı başında dünyayı takip eden, her alanda Türkiye'yi omuzlayan güçlersiniz. Sizler, bozgunculara karşı kardeşliğimizin, bölücülere karşı birliğimizin, yıkıcılara karşı inşa ve ihya hareketimizin teminatısınız. Sizler, aklını, ruhunu ve geleceğini sınır ötelerindeki hainlerin emrine veren değil, kendi ülkesine ve devletine hizmet etmeyi temel hedefi gören, mensubu olduğu milletin değerleriyle donanmış fazilet abidelerisiniz. Sizler, Sultan Alparslan'ın inancının, Osmanbey'in ferasetinin, Yavuz'un cesaretinin, Abdülhamid Han'ın dirayetinin, Gazi Mustafa Kemal'in azminin bugünkü temsilcilerisiniz. Sizler, Yunus'un diliyle seslenen, Mevlana'nın gönlüyle bakan, Hacıbektaş'ın kalbiyle seven, Anadolu irfanının evlatlarısınız. Ve sizler, inşallah geleceğin Türkiyesi'nde medeniyet güneşimizi dünyanın tepesine asacak Asım'ın neslisiniz. Yarının Türkiyesi, sizlerin, Asım'ın neslinin omuzlarında yükselecektir” dedi.
"Hayaliniz olmadan, hedefiniz olmaz" diyen Milletvekili Ceylan,”Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. İşte 2023 gençliği, işte 2053 Türkiyesi'ni emanet edeceğimiz gençlik, işte büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarı gençlik. Elbette her hayal gerçeğe dönüşmez ama hayaliniz olmadan hedefiniz de olmaz. Hedefiniz olmadan da hayatınıza yön veremezsiniz. Tarihe 'büyük' sıfatıyla geçen tüm fatihler, devlet adamları, alimler, sanatçılar, sporcular hep bir hayalle yola çıkmıştır. Hayırsız hayalden de Rabb'imize sığınırız. Hayalsiz fethin sonu barbarlığa, hayalsiz ilmin sonu özellikle felakete, hayalsiz sanatın sonu hüsrana varır. Biz, hayalimizi de hedefimizi de hayatımızı da mücadelemizi de Allah'ın rızasına ve millete hizmet etmeyi adamış bir anlayışın sahipleriyiz. Mehmet Akif'ten Necip Fazıl'a, Arif Nihat Asya'dan Abdurrahim Karakoç'a, Erdem Bayazıt'tan Sezai Karakoç'a nice fikir ve sanat insanının ömrünü bu yolu açmaya vakfetmiş üstatlarımızdır. Siyasette ise hepsini rahmetle andığımız Menderes'ten Özal'a, Erbakan'dan Türkeş'e kadar vizyon ve hayal sahibi liderlerin bu mücadeleyi yürütmüştür” diye konuştu.
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı bulutlu
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 26 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Wolverhampton Wanderers 29 46
8. Tottenham 27 45
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19

Gelişmelerden Haberdar Olun

@