“Gençleri spora yönlendirerek kötü alışkanlıklarından uzak tutmalıyız”

Vefaspor Kulüp Başkanı Ferhat Arıcı ve Yönetim Kurulu Üyelerini meclisteki makamında kabul eden Milletvekili Ceylan, bir süre onlarla sohbet ederek, sorun ve isteklerini dinledi.

Milletvekili Ceylan, Çorum Vefaspor Kulüp Başkanı Ferhat Arıcı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Akif Akyol, Mustafa Arslan ve Kağan Kayıhan’a nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Gençleri spora yönlendirilerek, kötü alışkanlıklardan uzak tutulması gerektiğine vurgu yapan Milletvekili Ceylan, “Gençlerimizin zararlı alışkanlıklara yönelmemesini istiyoruz. Kötü alışkanlıkları olanların da bundan kopmaları için spora yönelmeleri gerekiyor. Bu noktada milletvekilleri olarak şehrimizde spor alanlarının çoğalması için bize gelen her türlü projelere destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Ziyaret sırasında gençlere hitap eden Milletvekili Ceylan, “Sizler, oyunda, oynaşta olmak yerine, ülkemiz ve milletimiz için elinizi taşın altına koyan Fatih'in torunlarısınız. Sizler, üniversitede ilim yapan, tarlada üreten, fabrikada alın teri döken, bilgisayarı başında dünyayı takip eden, her alanda Türkiye'yi omuzlayan güçlersiniz. Sizler, bozgunculara karşı kardeşliğimizin, bölücülere karşı birliğimizin, yıkıcılara karşı inşa ve ihya hareketimizin teminatısınız. Sizler, aklını, ruhunu ve geleceğini sınır ötelerindeki hainlerin emrine veren değil, kendi ülkesine ve devletine hizmet etmeyi temel hedefi gören, mensubu olduğu milletin değerleriyle donanmış fazilet abidelerisiniz. Sizler, Sultan Alparslan'ın inancının, Osmanbey'in ferasetinin, Yavuz'un cesaretinin, Abdülhamid Han'ın dirayetinin, Gazi Mustafa Kemal'in azminin bugünkü temsilcilerisiniz. Sizler, Yunus'un diliyle seslenen, Mevlana'nın gönlüyle bakan, Hacıbektaş'ın kalbiyle seven, Anadolu irfanının evlatlarısınız. Ve sizler, inşallah geleceğin Türkiyesi'nde medeniyet güneşimizi dünyanın tepesine asacak Asım'ın neslisiniz. Yarının Türkiyesi, sizlerin, Asım'ın neslinin omuzlarında yükselecektir” dedi.

"Hayaliniz olmadan, hedefiniz olmaz" diyen Milletvekili Ceylan,”Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. İşte 2023 gençliği, işte 2053 Türkiyesi'ni emanet edeceğimiz gençlik, işte büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarı gençlik. Elbette her hayal gerçeğe dönüşmez ama hayaliniz olmadan hedefiniz de olmaz. Hedefiniz olmadan da hayatınıza yön veremezsiniz. Tarihe 'büyük' sıfatıyla geçen tüm fatihler, devlet adamları, alimler, sanatçılar, sporcular hep bir hayalle yola çıkmıştır. Hayırsız hayalden de Rabb'imize sığınırız. Hayalsiz fethin sonu barbarlığa, hayalsiz ilmin sonu özellikle felakete, hayalsiz sanatın sonu hüsrana varır. Biz, hayalimizi de hedefimizi de hayatımızı da mücadelemizi de Allah'ın rızasına ve millete hizmet etmeyi adamış bir anlayışın sahipleriyiz. Mehmet Akif'ten Necip Fazıl'a, Arif Nihat Asya'dan Abdurrahim Karakoç'a, Erdem Bayazıt'tan Sezai Karakoç'a nice fikir ve sanat insanının ömrünü bu yolu açmaya vakfetmiş üstatlarımızdır. Siyasette ise hepsini rahmetle andığımız Menderes'ten Özal'a, Erbakan'dan Türkeş'e kadar vizyon ve hayal sahibi liderlerin bu mücadeleyi yürütmüştür” diye konuştu.