Genç raketler Bölge Şampiyonası’nda kapıştı

Kırşehir’de düzenlenen Masa Tenisi Gençler Karadeniz Bölge Şampiyonası’na Çorum takımları damga vurdu. Kadınlarda Spor İhtisas, erkeklerde ise Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü şampiyon olurken, Çorum’dan 6 takım dereceye girerek Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Kadınlarda, antrenörlüğünü Mesut Kuşgöz’ün yaptığı Çorum temsilcisi Spor İhtisas’ın A ve B takımları tüm rakiplerini yenerek finale yükseldiler. Spor İhtisas A takımı, Çorum Belediye ve Zonguldak temsilcisini 3-0 yenerek finale yükselirken, Spor İhtisas B takımı ise Zonguldak Özel İdare Yolspor’u 3-0, Çorum Belediye’yi 3-1 yenerek final bileti aldı.

Spor İhtisas A takımı ile B takımı arasında yan ve nefesleri kesen final müsabakasını 3-2 kazanan B takımı şampiyonluk ipini göğüsledi. Spor İhtisas A takımı ise ikinciliği elde etti. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü de üçüncü olarak Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Erkeklerde ise, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü A takımı ile Spor İhtisas elemelerdeki rakiplerini yenerek finale yükseldiler. Finalde Spor İhtisas’ı 3-0 yenen Çorum Belediye şampiyon olurken, Spor İhtisas ikinciliği elde etti. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü B takımı ise üçüncü olarak Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kadı.



(Hüseyin AŞKIN)

