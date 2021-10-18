Genç raketler Bölge Şampiyonası’nda kapıştı
Kırşehir’de düzenlenen Masa Tenisi Gençler Karadeniz Bölge Şampiyonası’da Çorum takımları Spor İhtisas ve Çorum Belediye damga vurdu. Kadınlarda, Spor İhtisas’ın B takımı şampiyon, A takımı ikinci olurken, üçüncülük kupasını Çorum Belediye aldı. Erkeklerde ise, finalde Spor İhtisas’ı mağlup eden Çorum Belediye’nin A takımı ipi göğüslerken, B takımı ise üçüncü olarak Türkiye şampiyonasın katılma hakkı kazandı.
Kırşehir’de düzenlenen Masa Tenisi Gençler Karadeniz Bölge Şampiyonası’na Çorum takımları damga vurdu. Kadınlarda Spor İhtisas, erkeklerde ise Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü şampiyon olurken, Çorum’dan 6 takım dereceye girerek Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazandı.
Kadınlarda, antrenörlüğünü Mesut Kuşgöz’ün yaptığı Çorum temsilcisi Spor İhtisas’ın A ve B takımları tüm rakiplerini yenerek finale yükseldiler. Spor İhtisas A takımı, Çorum Belediye ve Zonguldak temsilcisini 3-0 yenerek finale yükselirken, Spor İhtisas B takımı ise Zonguldak Özel İdare Yolspor’u 3-0, Çorum Belediye’yi 3-1 yenerek final bileti aldı.
Spor İhtisas A takımı ile B takımı arasında yan ve nefesleri kesen final müsabakasını 3-2 kazanan B takımı şampiyonluk ipini göğüsledi. Spor İhtisas A takımı ise ikinciliği elde etti. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü de üçüncü olarak Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.
Erkeklerde ise, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü A takımı ile Spor İhtisas elemelerdeki rakiplerini yenerek finale yükseldiler. Finalde Spor İhtisas’ı 3-0 yenen Çorum Belediye şampiyon olurken, Spor İhtisas ikinciliği elde etti. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü B takımı ise üçüncü olarak Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kadı.
(Hüseyin AŞKIN)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|9
|21
|2. Hatayspor
|9
|19
|3. Fenerbahçe
|9
|19
|4. Beşiktaş
|9
|17
|5. Karagümrük
|9
|17
|6. Galatasaray
|9
|17
|7. Alanyaspor
|9
|17
|8. Altay
|9
|15
|9. Konyaspor
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|12
|11. Kayserispor
|9
|11
|12. Gaziantep FK
|9
|11
|13. Sivasspor
|9
|10
|14. Başakşehir
|9
|9
|15. Antalyaspor
|9
|9
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|9
|9
|17. Göztepe
|9
|8
|18. Giresunspor
|9
|8
|19. Kasımpaşa
|9
|6
|20. Rizespor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|21
|2. Ankaragücü
|9
|21
|3. Erzurumspor
|9
|18
|4. Eyüpspor
|9
|17
|5. Kocaelispor
|8
|16
|6. Bandırmaspor
|9
|15
|7. Tuzlaspor
|8
|14
|8. Samsunspor
|8
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Menemenspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|8
|10
|12. Denizlispor
|9
|10
|13. Altınordu
|9
|10
|14. Adanaspor
|9
|9
|15. Manisa FK
|9
|9
|16. Boluspor
|8
|8
|17. Bursaspor
|8
|8
|18. Balıkesirspor
|8
|6
|19. Ankara Keçiörengücü
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|8
|19
|2. Liverpool
|8
|18
|3. Man City
|8
|17
|4. Brighton
|8
|15
|5. Tottenham
|8
|15
|6. M. United
|8
|14
|7. West Ham
|8
|14
|8. Everton
|8
|14
|9. Brentford
|8
|12
|10. Wolverhampton
|8
|12
|11. Leicester City
|8
|11
|12. Aston Villa
|8
|10
|13. Arsenal
|7
|10
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Southampton
|8
|7
|16. Watford
|8
|7
|17. Leeds United
|8
|6
|18. Burnley
|8
|3
|19. Newcastle
|8
|3
|20. Norwich City
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Real Madrid
|8
|17
|3. Sevilla
|8
|17
|4. Atletico Madrid
|8
|17
|5. Osasuna
|9
|17
|6. Rayo Vallecano
|9
|16
|7. Barcelona
|8
|15
|8. Real Betis
|9
|15
|9. Athletic Bilbao
|8
|13
|10. Valencia
|9
|12
|11. Villarreal
|8
|11
|12. Mallorca
|9
|11
|13. Espanyol
|8
|9
|14. Elche
|9
|9
|15. Cádiz
|8
|7
|16. Celta de Vigo
|9
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|9
|5
|19. Deportivo Alaves
|8
|3
|20. Getafe
|9
|2