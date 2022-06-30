Genç pehlivanlar Kırpınar'a katılmak için yola çıktılar

Minik pehlivanların kol bağlamasıyla gelenek 661. kez tekrarlanacak. 2 Temmuz Cumartesi günü başpehlivanların da aralarında olduğu güreşler devam edecek. Güreş ağasının seçileceği, çeşitli boylarda müsabakaların yapılacağı ve Türkiye'nin başpehlivanının belirleneceği 3 Temmuz Pazar günü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri renkli görüntülere sahne olacak.

Çorum'un sungurlu İlçesi'nden de Minik 1-2, teşvik 1-2 ve tozkoparan olmak üzere toplamda 16 güreşçi ile müsabakalara katılım sağlayacak olan güreşçiler, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in destekleri ile dün akşam saatlerinde ilçeden ayrıldı.

Yola çıkmadan önce ortak bir mesaj veren genç pehlivanlar, amaçlarının öncelikle Sungurlu’nun adını Tarihi Kırkpınar er meydanına yakışır şekilde temsil etmek olduğunu ifade ettiler.