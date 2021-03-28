“Genç Kemankeşler” Vefaspor’da yetişiyor 

Çorum Vefa Gençlik ve Spor Kulübü’nün, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamındaki “Genç Kemankeşler Yetişiyor” projesinin açılış töreni geçtiğimiz Cumartesi günü kulüp merkezinde gerçekleştirildi.

Açılış törenine; Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili ve aynı zamanda MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak, İl Müftüsü Muharrem Biçer, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Abdulhaluk Longa, Vefa Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ferhat Arıcı, kulüp yöneticileri, sporcular ve davetliler katıldı.

Konuklara kahvaltı ikramında bulunulan açılış töreninde, ilk olarak kulüp Başkanı Ferhat Arıcı, proje ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Arıcı, kulübün misyonu ve vizyonu hakkında da açıklamalarda bulundu.

Daha sonra, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan yaptığı konuşmaya, “Okçular Tepesi boş kalmayacak” ifadeleri ile başlarken, Vefaspor Kulübü bünyesinde milli ve manevi değerleri benimseyen genç sporcuların yetişeceğini dile getirdi.

Ahmet Sami Ceylan’ın konuşmasının ardından, okçuluk antrenörü Arif Yalvaçer, konuklara bilgi verdi. Kulübün okçuluk faaliyetlerini anlatan Yalvaçer, birkaç yıl sonra şampiyonalarda yarı final ve finale yükselecek sporculara sahip olacaklarını kaydetti.

Arif Yalvaçer’in bilgilendirmesinden sonra, Vefaspor’un okçuları gösteri atışı yaptı. Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da ok attı.

Program sonunda, Vefa Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ferhat Arıcı, konuklara teşekkür etti.

(NOT: Kemankeş, yay kullanarak “ok atan kimse”, “okçu” anlamına geliyor)

(Spor Servisi)

