Genç eldivenler tam gaz çalışıyor
Çorum Futbol Kulübü’nün altyapı kalecileri yeni sezon hazırlıklarına aralıksız devam ediyor.
Spor 17.07.2020, 21:56
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Çorum FK U17 kalesini koruyan A.Hakan Leblebici ile U16 takımında forma giyen Nurullah Yıldırım altyapı kaleci antrenörü Sebahattin Çoban nezaretinde yeni sezon hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. 1 No’lu Saha’da gerçekleşen son antrenman yaklaşık 2 saat sürerken, genç eldivenler koordinasyon, esneklik ve şut çalışması yaptı. Normalleşme kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak çalışmalarını Sebahattin Çoban nezaretinde sürdüren Leblebici ile Yıldırım Çorum FK kalesini yeni sezonda gole kapatacaklarını iddia ettiler.
(Spor Servisi)
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