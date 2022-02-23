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Genç bilekler yarıştı

Okullararası düzenlenen Gençler B Kategorisi (kız-erkek) Bilek Güreşi İl Birinciliği'nde dereceye girenler belli oldu.

Spor 23.02.2022, 19:07
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Genç bilekler yarıştı

Okul Sporları Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler B Kategorisi (kız-erkek) Bilek Güreşi İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Önceki gün Tevfik Kış Spor Salonu’nda gerçekleşen il birinciliği müsabakaları erkekler sağ kol, sol kol ve kızlar sağ kol olmak üzere 3 kategoride yapıldı. Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda kızlar sağ kol kategorisinde 40 kiloda Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Yağmur Can, 45 kiloda Mecitözü Anadolu Lisesi’nden İrem Özerdem, 50 kiloda Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Nehir Gerdan, 55 kiloda Çorum Güzel Sanatlar Lisesi’nden Sündüs Sümeyye Tekgözoğlu, 60 kiloda Mecitözü Anadolu Lisesi’nden Rabia Nur Güngören, 65 kiloda Çorum Güzel Sanatlar Lisesi’nden Derya Aydın ve +65 kiloda ise Mecitözü Anadolu Lisesi’nden Hacer Özsoy birincilik kürsüsüne çıkan isimler oldu.


Erkekler sağ kol kategorisinde ise 50 kiloda Mecitözü Anadolu Lisesi’nden Bedirhan Özbek, 55 kiloda Şehit Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Emin Maraz, 60 kiloda Bayat Şehit Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Alihan Buyruk, 65 kiloda Bayat Şehit Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Baki Oğul, 70 kiloda Mecitözü Anadolu Lisesi’nden Bünyamin Durmuşbaş, 75 kiloda Mecitözü Şehit Mahmut Daştan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Görkem Öner, +75 kiloda ise yine Mecitözü Şehit Mahmut Daştan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Umut Mantar birinci olmayı başardılar. Erkekler sol kol kategorisinde ise 50 kiloda Mecitözü Anadolu Lisesi’nden Bedirhan Özbek, 55 kiloda Bayat Şehit Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Emin Maraz, 60 kiloda Bayat Şehit Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Latif Durak, 65 kiloda Bayat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Ali Şahin, 70 kiloda Mecitözü Anadolu Lisesi’nden Bünyamin Durmuşbaş, 75 kiloda Mecitözü Şehit Mahmut Daştan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Görkem Öner ve +75 kiloda ise yine Mecitözü Şehit Mahmut Daştan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Emre Güngören birinci oldular.
Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren öğrencilere madalya verildi.


(Rıfat KARA)
 

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