Geleneksel Trap Yarışları’nın 7.’si yapılıyor

Çorum’un yapılan yatırımlarla sporda çok iyi bir yere geldiğini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Her yıl daha fazla katılımla gerçekleştirdiğimiz Trap Yarışlarına bu yıl katılımın daha da fazla olmasını bekliyoruz. Hemşehrilerimiz ve şehir dışından gelen yarışmacılarımızın hem spor yapıp hem de eğlenerek güzel bir hafta sonu geçireceklerine inanıyorum. Geleneksel hale getirdiğimiz ve 7.’sini düzenleyeceğimiz trap yarışlarında profesyonel ve avcılar kategorilerinde dereceye giren yarışmacılara kupa, madalya ve para ödülleri vereceğiz” dedi.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu ve Çorum Tüm Avcılar ve Atıcılar Derneği ile birlikte düzenleyecekleri 7. Trap Yarışlarına kayıtların ücretsiz olduğunu belirten Başkan Aşgın, “Yarışmalar profesyonel erkekler 20 yaş ve altı, profesyonel erkekler 21 yaş ve üstü, , avcılar, avcı veteranlar, profesyonel kadınlar olmak üzere 5 kategoride yapılacak. Kayıtlar tüm sporcularımız için atış günü saat 08.00’den itibaren atış poligonunda yapılacak” dedi ve 24 Temmuz Pazar günü Çimento Fabrikası’nın arkasında bulanan Melikgazi Atış Poligonunda düzenlenecek 7. Trap Yarışları’na tüm Çorum halkını davet etti.

