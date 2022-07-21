Geleneksel Trap Yarışları’nın 7.’si yapılıyor
Çorum Belediyesi, geleneksel hale getirdiği rap yarışlarının bu yıl 7.’sini gerçekleştiriyor. Spora verdiği destek ve spor yatırımlarıyla Çorum’u sporun merkezi haline getiren Çorum Belediyesi, amatör sporu her branşta desteklemeye devam ediyor.
Çorum’un yapılan yatırımlarla sporda çok iyi bir yere geldiğini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Her yıl daha fazla katılımla gerçekleştirdiğimiz Trap Yarışlarına bu yıl katılımın daha da fazla olmasını bekliyoruz. Hemşehrilerimiz ve şehir dışından gelen yarışmacılarımızın hem spor yapıp hem de eğlenerek güzel bir hafta sonu geçireceklerine inanıyorum. Geleneksel hale getirdiğimiz ve 7.’sini düzenleyeceğimiz trap yarışlarında profesyonel ve avcılar kategorilerinde dereceye giren yarışmacılara kupa, madalya ve para ödülleri vereceğiz” dedi.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu ve Çorum Tüm Avcılar ve Atıcılar Derneği ile birlikte düzenleyecekleri 7. Trap Yarışlarına kayıtların ücretsiz olduğunu belirten Başkan Aşgın, “Yarışmalar profesyonel erkekler 20 yaş ve altı, profesyonel erkekler 21 yaş ve üstü, , avcılar, avcı veteranlar, profesyonel kadınlar olmak üzere 5 kategoride yapılacak. Kayıtlar tüm sporcularımız için atış günü saat 08.00’den itibaren atış poligonunda yapılacak” dedi ve 24 Temmuz Pazar günü Çimento Fabrikası’nın arkasında bulanan Melikgazi Atış Poligonunda düzenlenecek 7. Trap Yarışları’na tüm Çorum halkını davet etti.
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31