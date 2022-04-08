Geleneksel okçular ilk kez yarıştı

Türkiye Okul Sporları Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Geleneksel Okçuluk İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Çorum’da ilk kez düzenlenen il birinciliği minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler (kız-erkek) olmak üzere 4 kategoride yapıldı. 60’a yakın sporcunun ter döktüğü il birinciliğini Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer de takip etti. Nazmi Avluca Sahası’nda gerçekleşen yarışlar sonunda minik kızlar kategorisinde Yavuz Sultan Selim İlkokulu’ndan Zeynep Hazal Ceylan 31 atış puanı ile birinci, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu’ndan Zeynep Tacın 29 atış puanı ile ikinci, Bekir Aksoy İlkokulu’ndan Işıl Beril Kaya 23 atış puanı ile üçüncü olurken, minik erkeklerde ise Sakarya İlkokulu’ndan Abdullah Çakma 33 puanla birinci, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu’ndan Mustafa Batu Coşkun 24 puanla ikinci, Hasan Kürşat Borucu ise 20 puanla üçüncülüğü elde etti.

Küçük kızlar kategorisinde Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu’ndan Ecrin Naz Ölçer 25 atış puanı ile birinci, Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Ortaokulu’ndan Elif Beyza Suluova 21 puanla ikinci, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu’ndan Yüsra Aykaç 19 puanla üçüncü oldu. Küçük erkeklerde 23 Nisan Ortaokulu’ndan Kemal Berkay Özdemir 31 puanla birincilik kürsüsüne çıkarken, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu’ndan Alper Eymen Uz 25 atış puanı ile ikinci, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’ndan Ahmet Alıcı ise 19 puanla üçüncülüğü elde etti.

Yıldız kızlarda Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu’ndan Zümra Çakmak 12 puanla birinci, Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu’ndan Elif Çevik 4 puanla ikinci olurken, yıldız erkeklerde ise Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu’ndan Yiğit Musab Akbatu 26 atış puanı ile birinci, Bahçelievler Salim Akaydın Ortaokulu’ndan Utku Ege Bal 11 puanla ikinci, Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu’ndan Ali Asım Can ise 8 puanla üçüncü olmayı başardı.

Genç kızlar kategorisinde Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden 9 atış puanı ile Şevval Çavdar birinci, aynı okuldan Melek Bilge Kayman ise ikinci, Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi’nden Yağmur Çay ise 8 atış puanı ile üçüncü olurken, genç erkeklerde Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi’nden Mehmet Yavuz 15 puanla birinci, Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nden M.Yusuf Adanır 15 puanla ikinci, Özel Çorum Bilgi Anadolu Lisesi’nden M.Efe Güngör ise 12 puanla üçüncülüğü elde etti.

Müsabakalar sonunda Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer tarafından dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirildi.

(Rıfat KARA)