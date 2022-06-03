Okul Sporları Geleneksel Çocuk Oyunları sona erdi. Dereceye giren okullara kupa, sporculara ise madalya verildi.

Merkez 1 ve 2 No’lu Sentetik Sahalarda, 30 Mayıs’ta başlayan ve 4 gün süren Geleneksel Çocuk Oyunları yarışmalarına, bine yakın öğrenci katıldı. Yağ satarım, bal satarım, mendil kapmaca ve kaleli yakan top olmak üzere, minik öğrencilerin 3 oyunda yarıştığı geleneksel çocuk oyunları renkli görüntülere sahne oldu. Yağ satarım, bal satarım oyununda; Fatih Sultan Mehmet İlkokulu birincisi olurken, Ertuğrul Gazi İlkokulu ikinciliği elde etti. Ubeydi Gazi İlkokulu üçüncü, Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu ise dördüncü oldu.

Mendil kapmaca oyununda, birinciliği Adnan Menderes İlkokulu aldı. Yağ satarım, bal satarım oyununda olduğu gibi, Ertuğrul Gazi yine ikinciliği elde ederken, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu üçüncü, Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu da dördüncü oldu.

Kaleli yakan topta ise, Yavuz Sultan Selim İlkokulu birinci oldu. Sakarya İlkokulu ikinciliği, İsmail Kekeç İlkokulu üçüncülüğü, Yunus Emre İlkokulu da dördüncülüğü elde etti.



(Hüseyin AŞKIN)

