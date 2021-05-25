"Gelecek adına çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Başkan Fatih Özcan, Çorum FK'nın geleceği adına çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğinin altını çizerken, en kısa sürede bir basın toplantısı düzenleyip kamuoyunu bilgilendireceğini kaydetti.

Başkan Fatih Özcan'ın açıklaması şöyle:

"Kıymetli Çorum FK ailesi; Sezonun tamamlanmasıyla birlikte, Çorum FK'nın geleceği adına merak içerisinde olduğunuzun farkındayım.

Şuan, Çorum FK'nın geleceği adına çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir.

En kısa sürede sizleri bilgilendirmek adına, geniş bir basın toplantısı ile karşınızda olacağımı bilmenizi isterim. Sizlerden sabır ve anlayış bekliyorum. Sevgi ve saygılarımla…"

(Spor Servisi)

