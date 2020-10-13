Geleceğe umutla baktıklarının altını çizen Bahri Kaya, “Güzel günlerin, güzel oyunların, iyi skorların ve puanların bizi beklediğini biliyoruz. Geleceğe umutla bakıyoruz. 3 maçta 1 puan almış bir takımın hocası olarak çok üzüntülüyüm. Ancak şunu bilmeliyiz ki, hiçbir şey birden bire olmuyor. Biz üstüne koya koya gidiyoruz. Her geçen süre bizim lehimize işliyor. Camiamız bize destek vermeye devam etsin. İnanıyorum ki, güzel günler çok yakın” dedi.

Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Bahir Kaya, 4.hafta maçında iç sahada Afjet Afyonspor’la 1-1 berabere kaldıkları maçla ilgili yaptığı değerlendirmede, galibiyeti kaçıran taraf olduklarını ifade ederken, gelecek adına ümitli olduklarını söyledi.

Bahri Kaya’nın açıklamaları şöyle:

İLK YARIDA İSTEDİĞİMİZ POZİSYONLARI BULAMADIK

“Müsabakaya planladığımız şekilde iyi başladık. Pas yüzdesinin hakimiyeti, topla daha fazla oynama gibi artılarımız ile maça devam ediyorduk. Ancak planlamadığımız bir şekilde hatalı bir gol yedik. Bu gol ile birlikte kendi sahamızda 1-0 geriye düşmüş olduk.

Geriye düşmemize rağmen dirençli ve geri dönüş sinyali veren bir oyun ortaya koyduk. Birkaç pozisyonumuz dışında ilk yarıda iyi oyuna rağmen istediğimiz gol pozisyonlarını yarattığımızı söyleyemeyeceğim.

KAZANABİLİRDİK

Devre arasında oyuncu arkadaşlarla maçı çevirebileceğimizi konuştuk. İkinci yarıya bu istek ve hırsla başladık. İlk değişiklik hakkımızı da iki kişi değiştirerek kullandık. Bu hamleden sonra oynanan oyun ile her an gol atabileceğimizin sinyalini verdik. Nitekim golü de bulduk. Golün devamında 1-2 net pozisyonumuz daha vardık. 2-1 yapabilseydik. Maçtan 3 puanla ayrılmamız içten bile değildi.

KENDİ SAHAMIZDA BU KADAR ÇOK TEKME YEDİĞİMİZ BAŞKA BİR MAÇ HATIRLAMIYORUM

Rakip oyunu soğutmaktan ziyade, hakemle adeta dalga geçecek, aşağılayacak derecede topun oyunda kalmamasını sağlayan bir görüntü ortaya koydu. Hakem de buna çanak tuttu. Kendi sahamızda bu kadar tekme yediğimiz başka bir müsabaka hatırlamıyorum.

2 PUAN KAYBETTİK AMA ÇOK ŞEY KAZANDIK

Maalesef kazanabileceğimiz bir maçta 2 puan kaybettik. Ancak bu maç bize çok şeyleri kazandırabileceğinin sinyalini verdi. Cengiz ilk resmi maçını oynadı. Sinan formamız altında ilk golünü attı. Yılmaz hiç hazırlık maçı oynamadan lig maçı oynamaya başladı. Keza Mehmet Sedef 1 dakika bile ne resmi, ne hazırlık maçında süre almamasına rağmen ilk 11’de başladı ve gayet iyi bir maç çıkardı.

Çok fedakârlık yapan oyuncularım var. Dolayısı ile bu maçtan 2 puan kaybettik ama oyuncu bazında da çok şey kazandık. Güzel günlerin, güzel oyunların, iyi skorların ve puanların bizi beklediğini biliyoruz. Geleceğe umutla bakıyoruz.

İnegölspor maçı öncesinde Eren Tokat ve Mehmet Sedef’in sakatlıkları var. Umarım maça yetişirler. Kerem Pala’nın sakatlığı geçti, Pazar gününden itibaren antrenmanlara başladı. İnşallah eksiksiz tam kadro İnegöl karşısında yerimizi alacağız.

Maç eksiği olan arkadaşlarımızın bir an önce adaptasyonu sağlaması ile birlikte mutlaka puan veya puanlarla dönmemiz gereken bir maça çıkacağız.

GÜZEL GÜNLER ÇOK YAKIN

3 maçta 1 puan almış bir takımın hocası olarak çok üzüntülüyüm. Ancak şunu bilmeliyiz ki, hiçbir şey birden bire olmuyor. Biz üstüne koya koya gidiyoruz. Her geçen süre bizim lehimize işliyor. Camiamız bize destek vermeye devam etsin. İnanıyorum ki, güzel günler çok yakında olacak.”

(Spor Servisi)