“Geleceğe umutla bakıyoruz”

Çorum FK, 3.hafta maçında konuk ettiği Sakaryaspor’la 0-0 berabere kalırken, teknik direktör Ahmet Yıldırım, uzun süre 10 kişi oynamalarına rağmen ortaya koydukları mücadeleden memnun olduğunu söyledi.

1 puan kaybettikleri için üzüntülü olduklarını ancak geleceğe umutlu baktıklarını dile getiren Ahmet Yıldırım, “Maçtan 1 puanla ayrıldığımız için üzüntülüyüz. Kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı. Taraftarımıza 3 puan hediye etmek amacı ile çıktığımız bir maçtı.

Maçın zor geçeceğini biliyorduk. 30.dakikada 10 kişi kalmamız oyunumuzu etkiledi. 10 kişi oynamamıza rağmen, pozisyonlar bulduk. Son dakikalarda da eksik olmamız düşüncesinden sıyrılarak pozisyon arayan taraf bizdik.

Maçtan sonra görüntüleri izledik, attığımız golde faul olmadığını gördük. Yani bariz golümüzü hakem vermeyerek bizi 3 puan etmiştir.

Diyarbekirspor maçında da bir golümüz verilmemişti. Üzüntülüyüz, bir o kadar da sevinçliyiz. Çünkü, yaklaşık 70 dakika 10 kişi mücadele etmek zorunda kalmasına rağmen, oyuncularımızın gösterdiği performans, kazanma azmi, taraftarını sevindirme arzusu beni son derece mutlu etti. Geleceğe daha umutla bakıyoruz.

Şampiyonluğa oynayan bir takımız. Bunu da A’dan Z’ye herkes hissetmeye başladı. İnşallah sezon sonunda o kupayı Çorum’a getireceğiz. Bu mücadele, bu özveri, bu kadar birliktelik ve takım içindeki arkadaşlık bizi mutlu sona ulaştıracaktır. Taraftarımıza bu kritik maçta vermiş oldukları destekten ötürü de teşekkür ediyorum” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)

