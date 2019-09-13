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Gel bakalım Gümüşhane

İkide iki yapan Yeni Çorumspor, daha önce iki kez karşılaştığı ancak hiç yenemediği ve bu sezon ikide sıfır çeken Gümüşhanespor’la yarın 3.hafta maçında karşılaşacak.

Gel bakalım Gümüşhane

İkide iki yapan Yeni Çorumspor, daha önce iki kez karşılaştığı ancak hiç yenemediği ve bu sezon ikide sıfır çeken Gümüşhanespor’la yarın 3.hafta maçında karşılaşacak.

13 Eylül 2019 Cuma 21:29
Gel bakalım Gümüşhane

İkide iki yapan Yeni Çorumspor, daha önce iki kez karşılaştığı ancak hiç yenemediği ve bu sezon ikide sıfır çeken Gümüşhanespor’la yarın 3.hafta maçında karşılaşacak. Galibiyete odaklanan iki takım arasında Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak maçı Ankara bölgesi hakemlerinden Onur Bingöl yönetecek.

Sezona çok iyi bir başlangıç yapan ve ilk 2 haftada 6 puana ulaşarak tarihinde bir ilki gerçekleştiren Yeni Çorumspor, 3.hafta maçında yarın sahasında Gümüşhanespor’u konuk edecek. Kırmızı-Siyahlılar, yarınki maçı da kazanıp daha önce iki kez karşılaşmalarına rağmen yenemedikleri rakiplerine karşı ilk galibiyetlerini almayı hedefliyorlar.

1922 Konyaspor ve ardından deplasmanda İnegölspor’u yenerek ikide iki yapan Yeni Çorumspor gözünü Gümüşhanespor maçına dikti. Kırmızı-Siyahlılar, Gümüşhanespor’u da yenerek üçte üç yapmayı hedefliyorlar. Bu doğrultuda hafta içerisinde yapılan antrenmanlarda tüm planlar galibiyet üzerine geliştirildi.

6 puanlı 4.sıradaki Yeni Çorumspor’la oynadığı iki maçı da kaybeden puansız 15.sıradaki Gümüşhanespor arasında yarın Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanacak maçı Ankara bölgesi hakemlerinden Emre Bingöl yönetecek. Saat 16.00’da başlayacak maçta Onur Bingöl’ün yardımcılıklarını da Ankara bölgesinden Çağlar Mehmet Uludağ ile Serdar Osman Akarsu yapacak. Kastamonu bölgesinden Emre Kaan Çalışkan ise maçın dördüncü hakemi olacak.

Yeni Çorumspor’da sakatlığı bulunan Ferdi’nin yanı sıra kırmızı kart cezalısı Kıvanç, Gümüşhanespor’da ise kırmızı kart cezalısı Raif forma giyemeyecek.

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