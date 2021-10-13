Geçen sezonun ‘5 puan’ önünde
Çorum FK, profesyonel futbol liglerinde geçirdiği 10 sezonun ilk 7 haftalarında en çok puanı 2019-2020 sezonunda (15 puan) toplarken, 2012-2013 sezonunda alınan 4 puan, toplanan en az puan olarak kayıtlara geçti. Geçen sezon 7 puanda kalarak tarihinin en az puan topladığı ikinci sezonu geçiren Çorum FK, bu sezon ise geçen sezona göre 5 puan daha fazla alıp 12 puanla tarihinin hem en iyi, hem de en kötü beşinci performansına imza attı.
Profesyonel futbol liglerindeki 10.sezonunu geçiren Çorum FK, ilk 7 haftalar itibariyle tarihinin hem en iyi, hem de en kötü 5.sezonunu yaşıyor. Kırmızı-siyahlılar, puan olarak da geçen sezona göre bu sezon 5 puan daha fazla topladılar.
EN KÖTÜ İLK SEZON
2012-2013 sezonundan beri profesyonel liglerde boy gösteren Çorum FK, 3.Lig’deki ilk sezonu olan 2012-2013’te, ilk 7 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 yenilgi aldı ve topladığı 4 puanla tarihinin en kötü puan performansını sergiledi.
Puan olarak ikinci en kötü performans ise geçen sezon sergilendi. Kırmızı-siyahlılar, 2 galibiyet, 1 beraberlik alıp 7 puan toplarken, diğer sezonlarda 10 puanın altına hiç düşmediler.
EN ÇOK PUANI 2019-2020’DE TOPLADI
Çorum FK, ilk 7 haftalar itibariyle en çok puanı ise 2.Lig’deki ilk sezonu olan 2019-2020 sezonunda topladı. 5 galibiyet, 2 yenilgi alan Çorum FK, tam 15 puan topladı. Kırmızı-siyahlılar, 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında 13’er puan, 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında ise 10’ar puan aldı.
Bu sezon 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alan Çorum FK, 12 puan toplarken, seçen sonun ilk 7 haftasına göre 5 puan daha fazla aldı.
(Hüseyin AŞKIN)
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|8
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Antalyaspor
|8
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|17
|2. Atletico Madrid
|8
|17
|3. Real Sociedad
|8
|17
|4. Sevilla
|7
|14
|5. Osasuna
|8
|14
|6. Rayo Vallecano
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|13
|8. Valencia
|8
|12
|9. Barcelona
|7
|12
|10. Real Betis
|8
|12
|11. Villarreal
|7
|11
|12. Mallorca
|8
|11
|13. Espanyol
|8
|9
|14. Elche
|8
|9
|15. Cádiz
|8
|7
|16. Celta de Vigo
|8
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|8
|4
|19. Deportivo Alaves
|7
|3
|20. Getafe
|8
|1