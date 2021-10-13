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Geçen sezonun ‘5 puan’ önünde

Çorum FK, profesyonel futbol liglerinde geçirdiği 10 sezonun ilk 7 haftalarında en çok puanı 2019-2020 sezonunda (15 puan) toplarken, 2012-2013 sezonunda alınan 4 puan, toplanan en az puan olarak kayıtlara geçti. Geçen sezon 7 puanda kalarak tarihinin en az puan topladığı ikinci sezonu geçiren Çorum FK, bu sezon ise geçen sezona göre 5 puan daha fazla alıp 12 puanla tarihinin hem en iyi, hem de en kötü beşinci performansına imza attı.

Spor 13.10.2021, 20:25
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Geçen sezonun ‘5 puan’ önünde

Profesyonel futbol liglerindeki 10.sezonunu geçiren Çorum FK, ilk 7 haftalar itibariyle tarihinin hem en iyi, hem de en kötü 5.sezonunu yaşıyor. Kırmızı-siyahlılar, puan olarak da geçen sezona göre bu sezon 5 puan daha fazla topladılar.
EN KÖTÜ İLK SEZON
2012-2013 sezonundan beri profesyonel liglerde boy gösteren Çorum FK, 3.Lig’deki ilk sezonu olan 2012-2013’te, ilk 7 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 yenilgi aldı ve topladığı 4 puanla tarihinin en kötü puan performansını sergiledi.
Puan olarak ikinci en kötü performans ise geçen sezon sergilendi. Kırmızı-siyahlılar, 2 galibiyet, 1 beraberlik alıp 7 puan toplarken, diğer sezonlarda 10 puanın altına hiç düşmediler.
EN ÇOK PUANI 2019-2020’DE TOPLADI
Çorum FK, ilk 7 haftalar itibariyle en çok puanı ise 2.Lig’deki ilk sezonu olan 2019-2020 sezonunda topladı. 5 galibiyet, 2 yenilgi alan Çorum FK, tam 15 puan topladı. Kırmızı-siyahlılar, 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında 13’er puan, 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında ise 10’ar puan aldı.
Bu sezon 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alan Çorum FK, 12 puan toplarken, seçen sonun ilk 7 haftasına göre 5 puan daha fazla aldı.
(Hüseyin AŞKIN)
 

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