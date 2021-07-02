Gece maçı için hazırlık

Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, önceki akşam stattaki çalışmaları yerinde incelerken, “Personel arkadaşlarım, stadımızın yeni sezona eksiksiz hazır hale gelmesi için gündüz gece demeden görevlerini ifa etmekteler. Kendilerine hayırlı çalışmalar diliyor ve teşekkür ediyorum” dedi.

(Spor Servisi)

