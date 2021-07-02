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Gece maçı için hazırlık

Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek olan Çorum FK, iç saha maçlarını gece oynamak için geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuru yapmıştı. Kırmızı-siyahlılar, çok büyük bir ihtimalle iç saha maçlarını gece oynayacaklar. Gece maçı için de Çorum Şehir Stadı’ndaki eksiklerin giderilmesi çalışmaları devam ediyor.

Spor 02.07.2021, 00:47
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Gece maçı için hazırlık

Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, önceki akşam stattaki çalışmaları yerinde incelerken, “Personel arkadaşlarım, stadımızın yeni sezona eksiksiz hazır hale gelmesi için gündüz gece demeden görevlerini ifa etmekteler. Kendilerine hayırlı çalışmalar diliyor ve teşekkür ediyorum” dedi.
(Spor Servisi)
 

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