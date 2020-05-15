Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ersin Küçükoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun 2.Lig’de ertelenen maçları 18 Temmuz’da başlatma kararının geç alınmış doğru bir karar olduğunu söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu önceki akşam 2., 3. ve Bölgesel Amatör Lig’in başlama tarihlerini 18 Temmuz olarak duyurdu. Karar sonrası telefonla görüşlerini aldığımız Teknik Direktör Ersin Küçükoğlu, “12 Haziran’dan ziyade, 18 Temmuz’da başlama kararı salgının gidişatı açısından doğru ve memnun edici bir karar.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun almış olduğu kararda yine şimdilik ibaresi vardı. Bu ibare ileride kararda değişiklik olabileceğine işaret. Neler olacağını bilmemiz çok güç. Ancak salgın olmasaydı normal sezon 31 Mayıs’ta sona ermiş olacaktı.

Haziran ve Temmuz ayları genelde futbolcuların dinlendiği, kulüplerin ise transfer sezonu olarak değerlendiriliyordu. Şimdi ilk defa bu tarihlerde antrenman ve maç yapacağız.

Bu kararda tek sıkıntı hava şartları olacaktır. Malum, Temmuz’da ülkemizde aşırı sıcaklar oluyor, bu sıcaklarda nasıl maç oynanır onu da kestirmek mümkün değil. Muhtemelen akşam saatlerine yakın oynanır.

Salgın açısından düşünürsek, Süper Lig ve 1.Lig maçlarının bizim ligden önce başlaması avantaj gibi duruyor. Orada maçlar oynanırken herhangi bir problem yaşanmaz ise bizim liglerde de yaşanacağını düşünmüyorum. Ama vaka falan olursa, o zaman federasyon bizim ligler hakkında yeni bir karar vermek zorunda kalabilir” şeklinde konuştu.

(Spor Servisi)