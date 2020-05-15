Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 28°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
99768
ALTIN
386.835
DOLAR
6.8998
STERLİN
8.3539
EURO
7.4566
Müftü yardımcısı konser verdi
Müftü yardımcısı konser verdi
Yerde yatan adamı görenler polisi aradı
Yerde yatan adamı görenler polisi...
Gençler sosyal mesafeyi unuttu
Gençler sosyal mesafeyi unuttu
'Suç örgütü' operasyonu kamerada
'Suç örgütü' operasyonu kamerada
Gazi Caddesinde silahlı kavga 1 ağır yaralı
Silahlı kavga 1 ağır yaralı

“Geç alınmış doğru bir karar”

Sıcaklar nedeniyle maçların muhtemelen akşam saatlerine yakın oynanacağını kaydeden Ersin Küçükoğlu, “Süper Lig ve 1.Lig maçlarının bizim ligden önce başlaması avantaj gibi duruyor. Orada maçlar oynanırken herhangi bir problem yaşanmaz ise bizim liglerde de yaşanacağını düşünmüyorum. Ama vaka falan olursa, o zaman federasyon bizim ligler hakkında yeni bir karar vermek zorunda kalabilir” dedi.

15 Mayıs 2020 Cuma 19:56
155 Okunma
“Geç alınmış doğru bir karar”

Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ersin Küçükoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun 2.Lig’de ertelenen maçları 18 Temmuz’da başlatma kararının geç alınmış doğru bir karar olduğunu söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu önceki akşam 2., 3. ve Bölgesel Amatör Lig’in başlama tarihlerini 18 Temmuz olarak duyurdu. Karar sonrası telefonla görüşlerini aldığımız Teknik Direktör Ersin Küçükoğlu, “12 Haziran’dan ziyade, 18 Temmuz’da başlama kararı salgının gidişatı açısından doğru ve memnun edici bir karar.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun almış olduğu kararda yine şimdilik ibaresi vardı. Bu ibare ileride kararda değişiklik olabileceğine işaret. Neler olacağını bilmemiz çok güç. Ancak salgın olmasaydı normal sezon 31 Mayıs’ta sona ermiş olacaktı.

Haziran ve Temmuz ayları genelde futbolcuların dinlendiği, kulüplerin ise transfer sezonu olarak değerlendiriliyordu. Şimdi ilk defa bu tarihlerde antrenman ve maç yapacağız.

Bu kararda tek sıkıntı hava şartları olacaktır. Malum, Temmuz’da ülkemizde aşırı sıcaklar oluyor, bu sıcaklarda nasıl maç oynanır onu da kestirmek mümkün değil. Muhtemelen akşam saatlerine yakın oynanır.

Salgın açısından düşünürsek, Süper Lig ve 1.Lig maçlarının bizim ligden önce başlaması avantaj gibi duruyor. Orada maçlar oynanırken herhangi bir problem yaşanmaz ise bizim liglerde de yaşanacağını düşünmüyorum. Ama vaka falan olursa, o zaman federasyon bizim ligler hakkında yeni bir karar vermek zorunda kalabilir” şeklinde konuştu.

(Spor Servisi)

İlgili Haberler
“Samsunspor şampiyon olsun, küme düşme kaldırılsın, play-off oynansın”
“Samsunspor şampiyon olsun, küme düşme kaldırılsın, play-off oynansın”
‘Maçlar Antalya’da oynanacak’ iddiası
‘Maçlar Antalya’da oynanacak’ iddiası
Çorum FK “feda” diyecek
Çorum FK “feda” diyecek
Bahri Kaya raporunu sundu
Bahri Kaya raporunu sundu
22 Haziran’da toplanacaklar
22 Haziran’da toplanacaklar
“TFF’nin isteklerini karşılamamız çok zor”
“TFF’nin isteklerini karşılamamız çok zor”

banner391

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim