Gazeteciler soracak, Başkan cevaplayacak

2021-2022 sezon yapılanması noktasında Çorum FK hakkında merak edilenleri Başkan Fatih Özcan bugün açıklayacak.Gazeteci Ali Atan’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek olan canlı yayın programında spor gazetecilerinden Halil Öztürk, Hüseyin Aşkın, Ahmet Kaya, Rıfat Kara ve yorumcu Ahmet Buğra Erdoğan soracak, Başkan Fatih Özcan cevaplayacak.

Bugün saat 21.00’de canlı olarak yayınlanacak açık oturum programı corumhaber.net, Çorum Time, Kent19 TV, Kentin Gündemi, Heri Haber, Çorum News, Çorum Sabah ve DM Tv19 sosyal medya kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

(Spor Servisi)

