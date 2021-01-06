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Gazeteci Ali Atan kalp krizi geçirdi

Çorum’da uzun yıllar gazetecilik yapan Ali Atan, kalp krizi geçirdi.

Spor 06.01.2021, 22:25
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Gazeteci Ali Atan kalp krizi geçirdi

Spor camiasının sevilen isimlerinden meslektaşımız Ali Atan, geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Ali Atan’ın anjiyo olduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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