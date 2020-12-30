Galibiyetten başka yol yok

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta play-off hesapları yapan Çorum Futbol Kulübü 18.hafta maçında bugün düşme hattındaki takımlardan Gümüşhanespor’u konuk edecek. İki takım için de kritik bir öneme sahip olan karşılaşma öncesinde Çorum temsilcisinde tüm hesaplar galibiyet üzerine yapıldı.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Zonguldak Kömürspor’a son saniye golüyle 1-0 yenilerek play-off potasının 14 puan gerisine düşen Çorum Futbol Kulübü bugünkü Gümüşhanespor maçını kazanıp moral bulmak ve play-off umutlarını tazelemek istiyor. Bu doğrultuda camia galibiyete odaklanmış durumda. Kritik maç öncesinde Çorum Futbol Kulübü’nde sakatlığından dolayı sezonu kapatan Kıvanç Kaya dışında eksik bulunmuyor.

Geçtiğimiz hafta sahasında lider Manisa FK’ya ecel terleri döktüren ve Çorum FK gibi son saniye golüyle yenilen Gümüşhanespor da Çorum FK maçını çıkış maçı olarak görüyor. Kırmızı-beyazlılar zorlu Çorum deplasmanından puan ya da puanlar çıkartarak moral bulmanın hesaplarını yapıyorlar.

15 puanlı 13.sıradaki Çorum FK ise 6 puanlı 18.sıradaki Gümüşhanespor arasında bugün Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maçta Diyarbakır bölgesi hakemlerinden Abdurrahman Haymana düdük çalacak. Saat 13.00’te başlayacak karşılaşmada Haymana’nın yardımcılıklarını ise Elazığ bölgesinden Burak Gültek ile Adnan Akbulut yapacak. Malatya bölgesinden Deniz Sercan da maçın dördüncü hakemi olacak.

(Spor Servisi)