Perşembe günü gerçekleşen antrenman öncesinde basın mensupları ile bir araya geldi. Çorum FK’ya transferi ile ilgili gelen soruyu cevaplayan tecrübeli futbolcu, “Daha öncelerden de, geçen sezon da Çorum FK’ya transferim vardı. Bu sene gelmemdeki en büyük faktörlerden biri, İsmet Hoca’nın burada olması. Daha önce de birlikte çalışmıştım.

Çorum’un, halkının kulüpten ne beklediğini, kulübün ne vermek istediğini bildiğim ve buraya katkı sağlayacağımı düşündüğüm için açıkçası burayı tercih ettim. İnşallah beklenen hedefler doğrultusunda elimizden gelenin en iyisi yaparak ilk önce bu takımı Play-Off’a sokarız, oradan da şampiyon olmak için elimizden gelen en iyi oyunu sergilemeyi başarırız inşallah. Herkese başarılı bir Çorumspor izletiriz inşallah” dedi.

Aynı zamanda hem stoper, hem de ön liberoda oynadığı hatırlatılan Murat Türkkan, “Kendini hangi mevkide daha iyi hissediyorsun?” şeklindeki bir soruya da, “Kendimi daha iyi hissediyorum diye bir şey yok. Oynadığım maçların yarısını ön libero, yarısını stoper oynadım. Burada oynarsam daha katkı sağlarım diye bir şey yok açıkçası. Geldiğim takımda da ön libero oynadım. İsmet Hoca ile bundan önce çalıştığımda da ön libero oynadım. Stoper de oynuyorum.

Tamamen takımın ihtiyacına göre, yani benim kendimi daha iyi hissettiğim bir yer yok açıkçası” şeklinde cevap verdi.

Yarınki Kocaelispor’la oynayacakları maçla ilgili de konuşan deneyimli futbolcu, “Bizim puan kaybına tahammülümüz yok. Bizim için tek skor, galibiyet olması lazım Play-Off’a yaklaşabilmemiz adına. Ona göre çalışıyoruz. Galibiyetten başka bir düşüncemiz yok. Ama futbol bu. Ne olacağını herkes gibi biz de bilmiyorum. Ama biz galip gelmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.

(Spor Servisi)