“Galibiyetten başka bir düşüncemiz yok”

Başkent Akademi’nin deneyimli bir takım olduğunu kaydeden Bahri Kaya, “Bu maç bizim için 3 puan anlamında olmazsa olmazımız. Futbolcularım ve teknik heyet olarak galibiyete şartlandık. Aklımızda galibiyetten başka bir şey yok.

Daha önce oynadığımız iç saha maçlarında yaptığımız hatalardan ders çıkarıp bu maçı kazanmak için sahada en doğru olanı yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Rakip sahada gol yollarında üretken oluşumuzu iç saha maçlarına da yansıtmak zorundayız. Bu nedenle bugünkü maçta gol yollarında daha dikkatli olup bulduğumuz fırsatları golle sonuçlandırmalıyız.

Rakibimiz bu ligin tecrübeli takımlarından. İyi futbol oynamalarına rağmen bunu sonuca yansıtamıyorlar. Onlar da bu maçı çıkış maçı olarak görüyorlar. Bu nedenle Çorumlu futbolseverler bugün mücadele anlamında iyi bir maç izleyecek. İnşallah kazanan taraf biz oluruz” dedi.

(Rıfat KARA)