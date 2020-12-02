“Galibiyetle dönmek için elimizden geleni yapacağız”

Çorum FK Sportif Direktörü İsmail Atalay Baydur bugün deplasmanda oynanacak olan Hekimoğlu Trabzon maçı hakkında açıklamalarda bulundu. 24 Erzincanspor maçının son dakikalarında yenilen talihsiz gol ile 3 puanı kaçırdıklarını hatırlatan Baydur, Hekimoğlu Trabzon’u yenerek kaybedilen puanı telafi etmek istediklerini belirtti. 24 kişilik kadrodan covid-19 ve sakatlık nedeniyle sadece 14 futbolcudan faydalanacaklarını ifade eden Baydur, “24 Erzincanspor maçında sarı kart gören Kerem Çağatay cezası nedeniyle Hekimoğlu maçı kadrosuna alınmadı. Onun yerine cezası biten kaptanımız Umut kaya dahil edildi.

Mevcut kadromuzla Trabzon’dan galibiyetle dönmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İnşallah bu maç ile birlikte galibiyet serisi yakalar ve üst sıralara tırmanmaya başlarız” ifadelerini kullandı.

(Spor Servisi)