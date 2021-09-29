“Galibiyeti kaçırdık”
Çorum FK’nın deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Turgutluspor’da teknik direktör Kazım Akgün, galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi.
Maçın genelinde iyi oynadıklarını, 3 toplarının direkten döndüğünü ve 2 penaltılarının verilmediğini kaydeden Kazım Akgün, “Maçın genelinde iyi oynayan taraf bizdik. 3 topumuz direkten döndü 2’de penaltımız verilmedi. Maçın genelinde yakaladığımız pozisyonlar oldu. Onları istediğimiz gibi değerlendiremedik.
İkinci yarıda daha etkiliydik. Kaptığımız topları iyi kullanmaya çalıştık ve maçın sonlarında önemli iki pozisyon yakaladık. Onlardan birini değerlendirebilseydik, kazanabilirdik. Oynadığımız futbol için oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyuncularım istediğimi futbolu sahaya iyi yansıtmaya çalıştılar. Maçı izleyen taraftarlarımız büyük keyif aldıklarını düşünüyorum. Biz kaybettiğimiz 2 puana üzülürken, rakibimiz aldığı 1 puana sevindi” ifadelerini kullandı.
Bodrumspor’la Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları maçla ilgili de konuşan teknik direktör Kazım Akgün, “Bodrumspor bu ligin iddialı takımlarından birisi. Bodrumspor karşısına kazanmak için çıkacağız. Çorum FK karşısında sergilediğimiz oyun anlayışını sergileyip, sahadan puan ya da puanlarla ayrılmak için savaşacağız” dedi.
(Hüseyin AŞKIN)
|Takımlar
|O
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|7
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|4. Beşiktaş
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|8
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|7
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|7
|6
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|5
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|7
|2
|20. Rizespor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|19
|2. Ankaragücü
|7
|15
|3. Erzurumspor
|7
|15
|4. Eyüpspor
|7
|13
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|7
|12
|6. Tuzlaspor
|6
|11
|7. Samsunspor
|6
|10
|8. Kocaelispor
|6
|10
|9. Manisa FK
|7
|9
|10. Menemenspor
|7
|8
|11. Gençlerbirliği
|7
|8
|12. Boluspor
|6
|7
|13. İstanbulspor
|6
|7
|14. Altınordu
|7
|7
|15. Adanaspor
|7
|6
|16. Denizlispor
|7
|6
|17. Balıkesirspor
|6
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|14
|2. Man City
|6
|13
|3. Chelsea
|6
|13
|4. M. United
|6
|13
|5. Everton
|6
|13
|6. Brighton
|6
|13
|7. West Ham
|6
|11
|8. Aston Villa
|6
|10
|9. Brentford
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|6
|9
|12. Watford
|6
|7
|13. Leicester City
|6
|7
|14. Wolverhampton
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Southampton
|6
|4
|17. Newcastle
|6
|3
|18. Leeds United
|6
|3
|19. Burnley
|6
|2
|20. Norwich City
|6
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|17
|2. Real Sociedad
|7
|16
|3. Sevilla
|6
|14
|4. Atletico Madrid
|7
|14
|5. Rayo Vallecano
|7
|13
|6. Barcelona
|6
|12
|7. Real Betis
|7
|12
|8. Valencia
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|11
|10. Athletic Bilbao
|7
|10
|11. Villarreal
|6
|8
|12. Mallorca
|7
|8
|13. Celta de Vigo
|7
|7
|14. Espanyol
|7
|6
|15. Cádiz
|7
|6
|16. Elche
|7
|6
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|7
|4
|18. Granada
|7
|3
|19. Deportivo Alaves
|6
|3
|20. Getafe
|7
|0