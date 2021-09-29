“Galibiyeti kaçırdık”

Maçın genelinde iyi oynadıklarını, 3 toplarının direkten döndüğünü ve 2 penaltılarının verilmediğini kaydeden Kazım Akgün, “Maçın genelinde iyi oynayan taraf bizdik. 3 topumuz direkten döndü 2’de penaltımız verilmedi. Maçın genelinde yakaladığımız pozisyonlar oldu. Onları istediğimiz gibi değerlendiremedik.

İkinci yarıda daha etkiliydik. Kaptığımız topları iyi kullanmaya çalıştık ve maçın sonlarında önemli iki pozisyon yakaladık. Onlardan birini değerlendirebilseydik, kazanabilirdik. Oynadığımız futbol için oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyuncularım istediğimi futbolu sahaya iyi yansıtmaya çalıştılar. Maçı izleyen taraftarlarımız büyük keyif aldıklarını düşünüyorum. Biz kaybettiğimiz 2 puana üzülürken, rakibimiz aldığı 1 puana sevindi” ifadelerini kullandı.

Bodrumspor’la Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları maçla ilgili de konuşan teknik direktör Kazım Akgün, “Bodrumspor bu ligin iddialı takımlarından birisi. Bodrumspor karşısına kazanmak için çıkacağız. Çorum FK karşısında sergilediğimiz oyun anlayışını sergileyip, sahadan puan ya da puanlarla ayrılmak için savaşacağız” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)

