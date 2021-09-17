Galibiyete şartlandılar

Teknik Direktör Ahmet Yıldırım nezaretinde Tesisler 1No’lu Saha’da saat 17.00’de gerçekleşen antrenmana sakatlıkları devam eden futbolculardan Muhammet Fettahoğlu ve Umut Kaya katılmazken, Kıvanç Kaya ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü. Diğer futbolcuların hazır olduğu antrenman gruplar halinde düz koşular ile başlarken, dar alanda pas çalışması ile devam etti. Son bölümde hücum varyasyonları üzerine özel bir çalışma yapan Kırmızı-Siyahlılar açma germe hareketleri ile antrenmanı tamamladı.

Çorum FK’da bugün yapılacak antrenman ile Sakaryaspor maçının hazırlıklarına kaldığı yerden devam edilecek.

(Bülent USLU)

