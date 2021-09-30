Flaş HaberÇorum’da deprem
Galibiyete şartlandılar
Çorum FK’da Serik Belediyespor hazırlıkları sıkı bir şekilde devam ediyor.
Spor 30.09.2021, 00:11
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Teknik Direktör Ahmet Yıldırım nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 17.00’de gerçekleşen antrenmana sakatlıkları devam eden futbolculardan Burak Çalık, Berkay Can Değirmencioğlu ile hasta olan Muhsin Yıldırım katılmazken, Umut Kaya, Atakkan Akkaynak ve Kıvanç Kaya ise takımdan ayrı çalıştı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman 5’e 2 pas çalışması ile devam etti. Son bölümde taktik antrenmanı yapan Kırmızı-Siyahlılar açma germe hareketleri ile antrenmanı tamamladı.
Çorum FK’da hazırlıklar bugün yapılacak antrenman ile devam edecek.
(Rıfat KARA)
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