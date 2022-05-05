Galibiyete odaklandılar

Teknik direktör Ergün Penbe nezaretinde, Tesisler 2 No’lu Sahada, saat 15.00’te başlayan antrenmana, sakatlıkları süren Mehmet Akyüz ve Batuhan Er katılmadı. Gribal enfeksiyon geçiren ve kritik maçta oynayıp oynayamayacağı henüz netlik kazanmayan Burak Çalık ile, uzun bir sakatlık sürecinden çıkan Kıvanç Kaya, takımdan ayrı çalıştılar.

Düz koşularla başlayan antrenman, ısınma hareketleri ile devam etti. 5’e 2’nin ardından, şut çalışmasıyla devam eden antrenman, hücum varyasyonlarına yönelik taktik çalışmayla sona erdi. Antrenman, yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.

(Rıfat KARA)

