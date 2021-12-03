Galibiyete odaklandılar

Çorum FK, Pazar günü sahasında İnegölspor’la oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını dün yaptığı taktik içerikli antrenmanla sürdürdü. Galibiyete odaklanan kırmızı siyahlıların hırslı ve istekli olmaları dikkat çekti.

2.Lig Kırmızı Grupta “rota kupa” parolasıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, Pazar günü sahasında Bursa temsilcisi İnegölspor’la oynayacağı 16.hafta maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Tesisler 1 No’lu Sahada, saat 13.00’te başlayan antrenmana, sakatlığı nedeniyle henüz takıma katılmayan Muhammet Fettahoğlu dışında tüm futbolcular katıldı. Teknik direktör Ahmet Yıldırım gözetiminde ısınma ile başlayan antrenman, 5’e 2 top kapmanın ardından yarı sahada taktik içerikli oyunla devam etti.

Teknik patron Ahmet Yıldırım, İnegölspor maçının taktiğini içeren çalışmada futbolculara zaman zaman uyarılarda bulunup, yapmaları gerekeni anlatırken, futbolcuların hırslı ve istekli olmaları dikkat çekti.

4 maçlık galibiyet serisinin ardından son 4 haftada sahadan beraberlikle ayrılan Çorum FK, İnegölspor maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor. Bu doğrultuda, kırmızı siyahlı ekipte tüm planlar galibiyet üzerine yapılıyor.

Çorum FK, bugün yapacağı antrenmanla İnegölspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

(Hüseyin AŞKIN)

