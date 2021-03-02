Galibiyete odaklandılar

Teknik Direktör İsmet Taşdemir nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 12.30’da gerçekleşen antrenmana hafif sakatlığı bulunan Salih Zafer Kurşunlu katılmazken, Kıvanç Kaya ise takımdan ayrı çalıştı. Diğer futbolcuların katılımı ile gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, daha sonra hızlı çıkışa dayalı çabukluk çalışması yapıldı. Bu çalışmanın ardından yarı sahada geçiş oyunu üzerine kurulu taktik bir antrenman yapan Kırmızı-Siyahlılar 5’e 2 pas çalışması ve tam saha yapılan taktik çift kale antrenmanı ile günü tamamladı.

Çorum FK’da Ergene Velimeşe maçının hazırlıkları bugün yapılacak antrenman ile kaldığı yerden devam edecek.

(Spor Servisi)