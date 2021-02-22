Galibiyete odaklandılar

Çorum Futbol Kulübü, 24 Şubat Çarşamba günü Niğde Anadolu FK ile deplasmanda oynayacağı 24.hafta maçının hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor.

Kırmızı-siyahlılar, Cumartesi günü olduğu gibi dün de Çorum Şehir Stadyumu’nda, Teknik Direktör İsmet Taşdemir nezaretinde yaptıkları antrenmanla Niğde maçının hazırlıklarını sürdürdüler.

Sakatlığı süren ve Niğde maçında forma giyemeyecek olan Eren Tokat dışında tüm futbolcuların katıldığı antrenman toplu ısınma ile başlarken, 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Pas çalışmasına, teknik direktör İsmet Taşdemir de katıldı.

5’e 2’nin ardından yarı sahada pas çalışan kırmızı-siyahlılar, antrenmanın son bölümünde ise tam sahada taktik içerikli bir çalışma yaptılar. Teknik direktör İsmet Taşdemir, Niğde maçının taktiğini içeren çalışma sırasında sık sık oyunu durdurarak futbolcularına uyarılarda bulundu. Afjet Afyonspor maçında olduğu gibi, yine ileride basmalarını isteyen Taşdemir, rakibin iyi pas yapan bir takım olduğuna vurgu yaptı ve futbolcularından saha içerisinde yardımlaşmalarını istedi.

Futbolcuların hırslı ve istekli göründüğü antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.

Niğde maçını da kazanarak yükselişini sürdürmeyi hedefleyen Çorum FK, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

(Spor Servisi)