Galibiyete odaklandılar
Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta 21 Ekim Çarşamba günü sahasında Niğde Anadolu FK ile 6.hafta maçına çıkacak olan Çorum Futbol Kulübü’nde hazırlıklar mutlak galibiyet parolasıyla devam ediyor.
Spor 19.10.2020, 00:10
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Kırmızı-siyahlılar dün saat 14.30’da Şehir Stadı’nda yaptıkları antrenmanla hazırlıklarını sürdürdüler. Teknik Direktör Bahri Kaya nezaretinde ısınma ile başlayıp 5’e 2 ile devam eden antrenmana tüm futbolcular çıkarken, sakatlığı bulunan Eren Tokat takımdan ayrı düz koşu yaptı.
Teknik Direktör Bahri Kaya antrenmanın ikinci bölümünde yarı sahada Niğde Anadolu FK maçının taktiğini içeren bir çalışma yaptırdı.
Çorum Futbol Kulübü bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
(Spor Servisi)
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