Galibiyete odaklandılar

Kırmızı-siyahlılar dün saat 14.30’da Şehir Stadı’nda yaptıkları antrenmanla hazırlıklarını sürdürdüler. Teknik Direktör Bahri Kaya nezaretinde ısınma ile başlayıp 5’e 2 ile devam eden antrenmana tüm futbolcular çıkarken, sakatlığı bulunan Eren Tokat takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Teknik Direktör Bahri Kaya antrenmanın ikinci bölümünde yarı sahada Niğde Anadolu FK maçının taktiğini içeren bir çalışma yaptırdı.

Çorum Futbol Kulübü bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

(Spor Servisi)