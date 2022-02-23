Galibiyet şart

2.Lig Kırmızı Grup’ta, ilk 5 mücadelesi veren Çorum FK, 27.hafta maçında, bugün sahasında Bayburt Özel İdare ile karşılaşacak.

3 maçlık galibiyet serisi geçtiğimiz Cumartesi günü, Sivas deplasmanında, 2-0’lık Sivas Belediye yenilgisiyle son bulan Çorum FK, bugün Bayburt Özal İdare karşısında yeni bir çıkış başlatmayı hedefliyor. Yine, önemli oyuncu eksikleriyle sahaya çıkacak olan Çorum FK’da, her şeye rağmen hedef galibiyet olarak belirlendi.

Play-Off umutlarını daha güçlü şekilde sürdürebilmesi için, kendisi gibi aynı hedefi kovalayan Bayburt Özel İdare’yi yenmek zorunda olan Çorum FK, dün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.

Bayburt cephesinde de hesaplar puan üzerine yapılmış durumda. Geçtiğimiz hafta, sahasında Sarıyer’e 2-0 yenilerek play-off yarışında yara alan sarı-siyahlı ekip, bugün Çorum’dan puanla ayrılarak moral bulmayı hedefliyor.

45 puanlı 6.sıradaki Çorum FK ile 43 puanlı 7.sıradaki Bayburt Özel İdare arasında bugün Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçı Gaziantep bölgesi hakemlerinden Abdullah Volkan Aydın yönetecek. Saat 13.00’te başlayacak maçta, Abdullah Volkan Aydın’ın yardımcılıklarını ise, Mersin bölgesinden Fatih Karatağ ile Antalya bölgesinden Arif Dilmeç yapacak. Mersin bölgesinden Alirıza Altunbakır da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Hüseyin AŞKIN)

